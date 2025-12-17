唐治平重開臉書 小編爆：有人蹭他騙聘當泰拳教練

47歲男星唐治平去年6月歷經母親離世心情重挫，生活和工作都陷入低谷，讓不少人相當擔心。近期他回歸臉書更新近況，日前他的友人兼小編透露，這陣子看盡人情冷暖，有人說要幫忙出錢幫唐治平處理母親喪事、有人說要請他當泰拳教練，但都不是真的，引來網友熱議。

唐治平的好友兼臉書小編13日發文，吐露這幾年來唐治平受到的委屈，並指他遇到母親過世，「部分較惡質的媒體及酸民還負面形容了唐治平，這點真的讓我非常生氣！」許多人高調表示要雪中送炭，但只聞樓梯響，「事實上從未出錢出力幫任何忙」。

唐治平小編舉例：「有人還騙大家說聘請唐治平當某公司的泰拳教練、也有人說要出錢幫唐母辦喪事、安排唐治平做評審工作……等，這些事實上根本是沒有的事，說穿了這些人只是在蹭唐治平新聞上的曝光度而已」，但幸好唐治平已經漸漸走出喪母之痛，希望他越來越好。

對此，有網友問：「所以說要幫助他的人都在演戲？」，釣出唐治平親回：「也不完全是」，對方還是有幫他ㄧ些忙，「但他真的沒有要我去他公司教泰拳」；也有人暖心說：「真的變太瘦了，希望他可以恢復健康，吃胖一點，加油」，唐治平表示：「我有努力吃到飽喔」；其他網友也留言替他打氣，寫下：「希望他越來越好，看到他在《如果我不曾見過太陽》裡面演出，很為他高興」、「小編辛苦了，唐兄有你陪伴會愈來愈好的，」、「看到你這樣好心疼，期待你越來越好，期待你復出拍戲」。

