唐治平預備復出！ 現身《如果我不曾見過太陽》 曝健康近況

藝人唐治平去年（2024）年六月喪母，事發後他多次被目擊到在大台北街頭遊走，精神渙散，直到今年狀態逐漸回穩，也能在節目中暢談療傷的經歷。而唐治平最近被觀眾發現出演影集《如果我不曾見過太陽》，他也特別發文曬出畫面，謝謝網友的用心。

唐治平在《如果我不曾見過太陽》中飾演角色蔡雯伶（陳孟琪飾演）的爸爸，雖說短短出現幾幕，但備受網友討論，據悉該劇拍攝於唐治平喪母以前，身材也比現今來的再健壯許多。

唐治平出演《如果我不曾見過太陽》（圖／翻攝自臉書）

事實上，唐治平的友人，13日才透過粉絲專頁，傳達對外界的祝福，同時拋出有意復出的規劃：「如果大家有合作活動邀約、主持或代言，歡迎私訊給此fb喔！」並表示唐治平逐漸走出傷痛，身心狀態也越來越好，相信新的一年一定會有好運降臨。這些日子，也經常能看到唐治平在粉絲專頁曬出近照，生活漸漸回穩，獲得許多網友鼓勵和支持。

今年三月，唐治平曾現身節目《震震有詞》，談論到母親過世前，個性突然驟變，媽媽在某天夢見父親後，從無法原諒，到開始願意幫爸爸說好話：「感覺他們在夢中變成親密的人。」後來，唐治平有次喝醉回家，向母親擁抱撒嬌，雖說母子間過去並不太表達對彼此的愛意，但從那之後，母親都會主動和他擁抱。

唐治平身心逐漸回穩（圖／翻攝自臉書）

另一方面，《如果我不曾見過太陽》製作團隊24日舉辦「聖誕畢業典禮」回饋粉絲，導演蔣繼正、編導簡奇峯、製作人麻怡婷、編劇林欣慧，以及曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、江宏恩、陳孝萱、石知田、張洛偍、黃禮豐、謝章穎、譚善謙等主要演員皆齊聚一堂，與現場160位粉絲近距離互動，完成這個未能實現的「聖誕約定」，留下溫馨而美好的一晚。

《如果我不曾見過太陽》聖誕畢業典禮（圖／Netflix）

談到角色，「江曉彤」的不同人格由柯佳嬿、李沐、江齊與姚愛寗共同詮釋，四人事前反覆溝通角色調性。被問到「眼神裡有李沐」是怎麼演的，柯佳嬿搞笑表示：「她是小沐，我是老沐，或是李沐跟李老沐。」。李沐則補充：「我說她是柯仙，我是蝦味先，其實沒有特別說要怎麼演，但很多我的戲、天晴的戲，導演都要我們互相看對方演。」

《如果我不曾見過太陽》左起：江齊、程予希、江宏恩、陳孝萱、柯佳嬿、李沐（圖／Netflix）

江齊也分享，有些場次事前有排練，尤其監獄戲三人同場，連手的位置都要精準調整。曾敬驊有感而發表示，同一個鏡位要不斷切換不同演員，其實非常困難。柯佳嬿則笑說，這對曾敬驊來說更難，因為他必須相信眼前都是同一個人。曾敬驊也自嘲，連吻戲都是如此，「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優」，逗得全場大笑，隨後又正色表示：「那真的很累、很辛苦。」立刻被程予希虧說：「你知道有多少人想做這件事嗎？」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導