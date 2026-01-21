唐治平驚傳身體出狀況！粉絲會恐將取消 小編擔憂悲喊：心累怕撐不住...

唐治平。翻攝臉書

47歲的唐治平2024年歷經喪母，經常被路人直擊遊走在台北街頭，狀況讓人擔心。不過一直有很多人關心他，在旁陪伴照顧，讓他情況逐漸好轉，原本還將於2月1日舉辦粉絲見面會，不過粉絲團小編突然表示，他的身體狀況不佳，可能無法如期舉行。

唐治平的臉書粉絲團小編突然在凌晨發文：「治平哥今晚身體狀況不好，小編生病中也心累累，如果有天小編撐不住了…希望唐粉和大家多多照顧治平哥！」也坦言：「由於一些狀況，小編不能確定2月1日唐治平是否，能完美出席見面會。」可能換成私下與粉絲簡單約吃飯的方案代替。

交流泰拳 調整狀態盼復出

唐治平近來在網路上復出。翻攝臉書

母親過世前，唐治平演出影集《如果我不曾見過太陽》，去年播出讓觀眾都感到很驚喜，也感嘆他若沒歷經此事，發展還是會很好，希望能看到他復出。而粉絲團小編則透露，唐治平前陣子在桃園場地交流泰拳，也都在粉絲關心下好好吃飯，狀態逐漸復原中。



