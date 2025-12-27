唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道

記者趙浩雲／台北報導

藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。

消息曝光後，有網友留言表示：「我大膽合理假設，要是他沒有之前那些狀況，他這個型是完全吃下吳慷仁的，而且更好看、更有味道，希望他之後可以遇到好的作品有所表現。」此番說法迅速引起兩派論戰。

廣告 廣告

不少網友力挺唐治平，直言「唐治平比吳慷仁帥很多吧」、「唐治平超帥，《花樣少男少女》演校醫真的很帥，恭喜他振作、東山再起」、「真的演得很不錯，希望他早日恢復往日風采，劇組多給機會」、「他真的可以吃下吳慷仁的角色」、「唐治平真的超帥……」等，紛紛為他的回歸加油。

不過也有另一派網友認為無須比較，「沒什麼好比的，雖然吳慷仁跑去大陸演戲，但他真的很會演，如果不會演，那就是在打臉金馬獎、金鐘獎評審了。」認為兩人風格與路線不同，應各自看待。隨著唐治平重返螢光幕、在新劇中被觀眾捕捉到身影，外界也期待他在調整狀態後，能以作品回應關心與期待，迎來新的開始。

更多三立新聞網報導

謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」

朱孝天形象毀滅！媒體人嘆「早知如此何必當初」：你到底贏了什麼？

朱孝天開戰F4突道歉！廣告小妹嘆他「會亂爆料但不講瞎話」：舞台回不去

唐治平現身Netflix台劇！本人證實「全面復出」 粉絲驚喜大讚寶刀未老

