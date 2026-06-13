唐獎第7屆4獎項得主 6/15起陸續宣布

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（中央社記者陳至中台北13日電）唐獎教育基金會預計本月15日到18日，接連4天陸續宣布第7屆永續發展、生技醫藥、漢學、法治等4大獎項得主，每個獎項獎金新台幣5000萬元。

唐獎在過去14年來，已有來自17國、45名得主誕生，其中有3屆生技醫藥、1屆永續發展獎得主，在獲獎後再摘下諾貝爾獎，使得唐獎成為重要的諾貝爾前哨站，受到國際重視。

基金會預計6月15日公布「永續發展獎」得主、16日公布「生技醫藥獎」得主、17日公布「漢學獎」得主、18日公布「法治獎」得主。揭曉記者會將邀請相關領域傑出專家擔任介紹人，向各界介紹新科得主及得獎事由。

唐獎每2年一屆，由已故的潤泰集團總裁尹衍樑創辦，透過專業獨立評選委員會遴選得主，每個獎項獎金為5000萬元，包含1000萬元研究補助費，可由複數得獎者共享。（編輯：黃名璽）1150613