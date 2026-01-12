唐獎致敬珍古德 1/24專題影片首映會免費觀賞

（中央社記者許秩維台北12日電）唐獎永續發展獎得主珍古德去年過世，她畢生奉獻於動物權利及環境保育。為了向珍古德致敬，唐獎基金會企劃專題影片，將於1月24日舉行首映會，開放免費報名觀賞。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，已故的唐獎永續發展獎得主珍古德一生為動物權利與環境保育奔走，從非洲叢林走向世界，以行動喚醒人類對地球的責任。

為了致敬珍古德，唐獎基金會特地製作專題影片「從叢林到世界－珍古德的自然使命」，拍攝團隊透過珍貴影像與近身訪談，呈現珍古德從黑猩猩田野研究到全球保育倡議者的關鍵歷程。

廣告 廣告

影片中也呈現珍古德對母親慈愛教誨的深情回憶，以及她如何以同樣的溫柔與堅定，鼓舞一代又一代的年輕人；同時分享珍古德的靈性體悟，以及對生命與未知死亡的深層思索；影片並記錄她於1998年設立台灣珍古德協會以來，長年耕耘所建立的互動與深遠影響。

唐獎基金會偕同國際珍古德教育及保育協會中華民國總會、長榮大學、台灣博物館，將於1月24日在台博館南門館小白宮展演廳舉辦首映會，歡迎有興趣的民眾陪同孩子免費報名觀賞（https://forms.gle/5K3m6ezNuVg5zc898），座位有限，額滿為止。

首映會後將安排座談交流，由唐獎基金會執行長陳振川、影片導演龔邦華、國際珍古德教育及保育協會中華民國總會執行長郭雪貞、長榮大學環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜、台達電子文教基金會副董事長郭珊珊等人共同進行映後交流，回顧珍古德的理念、影響、留給世界的永續使命。（編輯：張雅淨）1150112