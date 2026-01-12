唐獎邁向14週年 四組得主摘下諾貝爾獎

2025年對唐獎基金會來說，是非常特別的一年，第六屆永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）摘下2025年諾貝爾化學獎，是唐獎第四組得主獲得諾貝爾獎殊榮；而漢學獎得主許倬雲、永續發展獎得主珍古德（Jane Goodall）先後辭世，則為世人留下許多懷念和不捨。

文/陳至中 （中央社記者）

即將邁向14週年的唐獎，每兩年進行一次頒獎，2025年雖沒有新的得主出爐，但也經歷了許多重要的事件，唐獎基金會執行長陳振川近日接受中央社專訪，從聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），談到台灣花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災後復原，在在顯示唐獎環繞「永續發展」的四個獎項所揭示的人類重大課題。

曾擔任莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長的陳振川，是國際知名的重建、災害緩解和土木工程專家，2025年獲選為國際智庫羅馬俱樂部（Club of Rome）的正會員（Full member），受邀在國際學術會議中發表主題演講，不僅將台灣經驗帶到全球，也廣泛地傳播唐獎精神和得主們的貢獻。

AI時代更需要東方智慧

陳振川指出，唐獎「永續發展獎」自不必多說，一直都是世界關注的重要議題；而「漢學獎」近年也益發受到重視，尤其世界面對人工智慧（AI）等科技迅速發展，如何在使用工具的同時，也能保持善念，這時就很需要借鏡東西方的智慧與哲思。

陳振川舉例，中國儒家文化有「天下」的價值觀，追求社會和諧與共享；南非故總統曼德拉提倡Ubuntu，強調人與社會、自然的緊密聯繫；阿拉伯世界則有Tamkeen的概念，著重「賦能」，也就是透過合作的措施，一同激勵、聯繫和成長。這些都是老祖宗們的智慧，人類在不斷追求科技進步的同時，也要回過頭來注意到科技對自然和社會環境、貧窮階級造成的影響，「這從不純粹是科技的問題」。

另外，人類面對未來的種種變局，也凸顯「法治」的重要，陳振川指出，法律可預測性、穩定性，正是一切的基石，政策執行不因人而異，權力受到法律的約束，才能使氣候治理、能源轉型等長期公共政策，能夠跨越選舉週期，避免朝令夕改。

陳振川也強調法治所提倡的公平和包容，對保障弱勢、原住民族是如此，對下一代的福祉也是如此，人們不能過度透支資源，把壓力都留給子孫承擔。法治從來不是永續發展的附加條件，而是不可或缺的制度核心。

唐獎頒發六屆以來，已在世界打出名號，陳振川幽默地說，現在他打電話通知得主獲獎訊息，不會再被當作詐騙電話了。每一屆得主都是該領域有卓越貢獻的人物，而新的得主也都為能與他們同列感到興奮。獨立的評選、避免政治的干預，讓唐獎維持超然客觀，累積了一定的公信力，現在即便有企業家願意捐一大筆錢成立新獎項，也很難一步達到唐獎的高度。

第四組得主摘諾貝爾 持續奠定唐獎地位

2025年唐獎最振奮的訊息，莫過於2024年永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）以在金屬有機框架（MOFs）領域的貢獻，成功摘下了諾貝爾化學獎，這是第四度有唐獎得主獲諾貝爾獎。

陳振川印象最深刻的是，奧馬爾．亞基曾在唐獎的安排下，與新竹高中學生面對面交流，他出生於約旦難民家庭，透過MOFs捕捉空氣中的水，讓乾旱、貧窮國家也能用得起等，都給年輕世代帶來不小的啟發。

而奧馬爾．亞基告訴唐獎基金會，這是他第一次與高中生對談，留下人生中難得的回憶。他很高興能以自己的故事，啟發學子發掘自身的興趣，對事物保持開放的心胸，並勇敢做一些冒險的事。

唐獎得主珍古德辭世 生前來台留下珍貴紀錄

2025年有兩位唐獎得主辭世，2020年永續發展獎得主珍古德（Jane Goodall）10月在美國巡迴演講，於睡夢中安詳離世。陳振川感佩珍古德為自身理念，努力奮戰到最後一刻，更難得的是6月她才到訪台灣，並將唐獎獎金的一部分投入到亞洲保育計畫，包含台灣的實驗教育。

唐獎基金會也在珍古德百忙之中，製作了記錄她畢生貢獻的專題影片，為世人留下珍古德的風采，並讓世人了解她與台灣的連結和互動。這些珍貴的紀錄和資料，獲得海內外媒體廣泛引用。

漢學獎得主許倬雲辭世 唐獎獎金全捐做公益

2024年唐獎漢學獎得主許倬雲，於2025年8月在美國辭世，唐獎基金會也感念他畢生對推廣中華文化的貢獻。陳振川提到，歌手王力宏曾發文悼念他的「七舅公」，文中特別提到許倬雲毫不猶豫地把唐獎所有獎金都捐出，用作支持年輕研究者，這一篇貼文獲得廣泛的迴響，讓各界更加感佩許倬雲的淡泊名利，以及對後進的提攜。

久居美國的許倬雲，一向主張以中華文化的精髓，來改善世界的衝突。他在2024年唐獎得主演講中特別對美國的現狀感到憂心，擔心美國總統川普（演講時還未當選）對世界各國頤指氣使的心態，失去開國先賢的理想，以及二戰後協助歐亞各國重建家園的溫暖。對照後來川普就任後開啟的「關稅戰」，以及退出氣候協定等作為，都印證了許倬雲當初的擔憂。

COP30未如預期 亟需唐獎得主貢獻智慧

關注氣候變遷的陳振川，對聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議未如預期定出逐步淘汰化石燃料的目標，尤其感到憂心。他分析，以前美國在相關議題很強勢，產油國家多少還會賣點面子，現在連美國都缺席了，全球已經很難達到原定的減碳目標。

陳振川表示，COP30改著重「調適」，「調適」就是正視不好的情況，提醒世人要想辦法適應，某種程度地與災害共存，包括自然的災害，也包括人為災害、區域衝突。而貧窮、落後的地區與人民，必然受到最嚴重的影響。

陳振川指出，2022年唐獎永續發展獎得主傑佛瑞 · 薩克斯（Jeffrey D. Sachs）特別關注以國際合作的方式，協助開發中國家照顧貧窮、控制疾病，批判歐美國家的不作為。而珍古德生前也不斷強調人類對世界的責任。對近年川普政府的作為，以及COP30的發展，很難不讓人感到憂心。END

2024年唐獎得主們參訪唐獎教育基金會。（唐獎基金會提供）