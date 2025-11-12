唐獎陳振川受邀羅馬俱樂部 談災後重建、永續運輸

（中央社記者陳至中台北12日電）唐獎基金會執行長陳振川今年獲選國際智庫「羅馬俱樂部」（Club of Rome）正會員（Full member），近日出席俱樂部在中國舉辦的國際會議，分享災後重建、永續運輸的經驗。

羅馬俱樂部於1968年成立，致力於探討全球性長期挑戰，包括永續發展、氣候變遷、社會正義等，是國際知名智庫，成員多為前政府官員、科學家、經濟學家、企業家等。陳振川長期致力於災害緩解和永續基礎設施，於今年7月獲選為正會員 。

廣告 廣告

陳振川今天告訴中央社記者，今年獲選後，他11月首度參與羅馬俱樂部在中國舉辦的國際會議，先是於2日到4日在上海工程技術大學主辦的「生態文明：從兩山理念到全球行動戰略研討會」中，以「在大災難後如何結合各界力量重建具永續性及韌性之運輸系統」為主題發表觀點。

隨後於5日到7日羅馬俱樂部在蘇州舉辦的「地球與人類和諧共生－多元路徑邁向生態文明」國際會議中，陳振川也參與其中論壇，以「考量永續與人道的災後重建」為題發表看法。

陳振川指出，上述會議選在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP30）前夕舉行，邀請學者探討全球氣候變遷、區域衝突、能源及減碳等議題，檢討現況也為未來發展提出建議。

陳振川指出，唐獎其中一個獎項「永續發展獎」，和羅馬俱樂部推動主軸相同，這次會議的與會者，都是在相關領域長期耕耘的學者專家、非政府組織（NGO）代表，很高興透過這個平台和大家互動，分享台灣經驗。

陳振川曾任行政院政務委員、公共工程會主任委員、莫拉克颱風重建執行長等職務，參與多項重大基礎設施和災後重建工作。（編輯：管中維）1141112