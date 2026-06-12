唐玉琴退出屏東縣議員提名作業 縣黨部：團結爭取國民黨勝選

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國民黨屏東縣黨部及地方各界人士多次協調溝通後，唐玉琴(中)基於團結勝選、顧全大局，決定退出黨內提名作業。 圖：國民黨屏東縣黨部/提供

[Newtalk新聞] 中國國民黨屏東縣第一選區(屏東市)115年縣議員選舉提名作業原有7位同志登記爭取提名，經縣黨部及地方各界人士多次協調溝通後，前議員唐玉琴基於團結勝選、顧全大局的理念，日前正式表達退出黨內提名作業，不再參與115年縣議員選舉提名。屏東縣黨部呼籲所有參與提名同志及支持者，持續秉持團結精神，共同為115年地方選舉努力，攜手爭取最佳成績，讓國民黨在屏東市的服務與監督力量更加壯大。

唐玉琴表示，國民黨在屏東市議員選舉的整體布局與團結合作，遠比個人參選更為重要，面對未來選戰挑戰，唯有凝聚黨內力量、整合地方資源，才能爭取更多民眾支持，為屏東市民提供更優質的服務，因此，在審慎思考後，決定放下個人規劃，以大局為重，全力支持黨中央及縣黨部的提名機制。

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縣黨部對唐玉琴展現高度風範與無私精神表示肯定與感謝，認為其決定充分展現資深從政同志以黨為先、以勝選為念的胸襟，也為黨內團結樹立良好典範，黨部未來將持續秉持公平、公正、公開原則辦理提名相關作業，整合各方力量，推出最具競爭力的候選人團隊，爭取屏東市民認同與支持。

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