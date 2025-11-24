唐玲不當公主改當「女酋長」！霸氣領軍嘉年華原因曝光

【互傳媒／記者 宋天來／ 台北 報導】抗癌六年、重生再出發的健康大使唐玲，為宣傳 11 月 30 日在松山文創園區 4 號倉庫，以一身華麗搶眼的「原始人·女酋長造型」登場，為今年的 抗癌嘉年華派對揭開熱力十足的序幕。

這套造型不僅富含嘉年華的狂歡張力，更象徵從深處淬煉過後的力量。唐玲表示：「抗癌後的身體，就像重生的身體打掉重練、歸零再起。穿上原始人的樣貌，是對生命最真誠的致敬。因為我知道，走過黑暗的人，更能懂得光的方向。」

活動將結合舞台演出、健康展區、病友交流，以及象徵重生的嘉年華狂歡元素，打造一場既熱鬧又溫暖的支持盛會，願每次重生，都值得被慶祝，願走過風暴的人，都能穿上自己最璀璨的盔甲。

11/30 唐玲現場開講：璀璨蛻變心靈重生，活動當天，唐玲將以開場演講嘉賓身分現身，分享她經歷末期胃癌、兩次大手術、八次化療後的真實心路，並談如何把痛苦煉成力量、把害怕轉為行動。

現場也將開放 病友與照顧者自由提問互動。唐玲表示：「很多病友心裡想問的問題，我都會在現場陪大家起說、一起哭、一起笑。因為沒有人需要獨自面對。」

主辦單位表示，希望透過這場盛會，陪伴疾病的每一位勇者，都能穿上象徵希望的盔甲。「每一次重生，都值得被慶祝。」

【活動資訊】

活動名稱｜ 2025 抗癌健康嘉年華派對

日期｜ 2025 年 11 月 30 日（週日）

時間｜ 10:30

地點｜ 台北松山文創園區 4 號倉庫

活動大使｜ 唐玲（藝人、健康大使）

造型指導｜ 舞台服裝設計師 樂家華。（圖：記者宋天來翻攝）