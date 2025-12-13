唐玲參加「松山之春」聖誕點燈 獲頒榮譽模範生獎狀

記者周毓洵／臺北報導

藝人唐玲今出席「松山之春」公益聖誕點燈活動，意外成為全場最感動焦點，她不僅獲贈象徵肯定的狀元帽，更獲松山社區大學頒發榮譽模範生獎狀，肯定唐玲以行動實踐「學無止境」的精神。唐玲感性表示：「學習永遠不嫌晚，只要願意走，人生什麼時候都能再出發。」

唐玲今（13）日現身公益聖誕趴「喜悅點燈・齒愛閃耀」燈儀式，不僅參與點燈，更走進園遊會與民眾近距離互動，成為大小朋友爭相合照的對象。唐玲坦言，自己年少時因家庭因素未能繼續升學，高中畢業後便投入演藝圈發展，心中常覺得「比別人差了一截」。直到近年，她才真正下定決心補足求學這一塊，透過不斷學習充實自己，也逐漸找回自信。此次獲頒「榮譽模範生」，讓她直呼又驚又喜，「沒想到人生這個階段，還能被這樣鼓勵。」

活動中，唐玲也在「逸鵝書屋」書法攤位即席揮毫。她笑說自己過去寫字像「鬼畫符」，近來勤練硬筆字與書法，希望讓心靜下來，也把學習當作一種療癒。隨後她更帶領現場民眾一起跳起「潔牙舞」，以輕快節奏搭配肢體動作，讓口腔保健觀念變得生動有趣，成功帶動大小朋友熱情參與。

歷經生病後，唐玲對身體與健康有了更深刻體悟。她表示，身為公眾人物，希望把自身影響力用在對的地方，目前正持續進修健康管理相關專業，從健康數據判讀、疾病預防到飲食管理，期待未來能更實際地陪伴癌友、家屬與亞健康族群。她目前已考取初階健康管理師證照、取得C級體適能教練資格，並於今年6月自中華福音神學院順利畢業，圓了多年來的求學心願。

松山社區大學特別為唐玲戴上象徵肯定的狀元帽，表揚她持續進修、學無止境的精神。（松山社區大學提供）

唐玲在園遊會書法攤位即席揮毫，展現近年勤練硬筆字與書法的學習成果。（松山社區大學提供）

唐玲化身最親民的健康推廣大使，領跳「潔牙舞」，帶動大小朋友一起動起來。（松山社區大學提供）