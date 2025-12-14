唐玲從自卑走出來！抗癌抗出心得 考取管理師證照

【緯來新聞網】唐玲參加「松山之春」聖誕點燈，獲頒榮譽模範生獎狀，自承年少由於家庭因素未能繼續升學，高中畢業後就闖蕩星河，總覺得自己「比別人差了一截」，近年努力學習充實自己，獲得肯定。她一邊充實專業，同時也擔任回饋社會的抗癌鬥士，用生命寫下最具說服力的座右銘。

唐玲希望能健康。（圖／松山社區大學提供）

唐玲出席國際扶輪3521地區、華朋扶輪社、喜樂家族與松山社大共同舉辦的松山之春公益聖誕趴「喜悅點燈 齒愛閃耀」活動，自認過去寫字像「鬼畫符」，近來勤練硬筆字與書法，特地來到園遊會中的「逸鵝書屋」書法攤位即席揮毫，展現近年學習成果；隨後又以活潑領跳「潔牙舞」。



生病之後，她敏銳體會到身體每一個細微變化。身為公眾人物，她深知自己的影響力，目前正進一步投入高階健康管理師的專業學習，從健康數據判讀、疾病預防、飲食管理到自主健康管理，希望未來能更精準地陪伴癌友、家屬與亞健康族群，真正「聽懂身體的聲音」，在陪伴中給出具體可行的協助。



透過不斷的學習，唐玲目前已考取初階健康管理師證照、取得C級體適能教練資格，更於今年6月，同時在中華福音神學院順利畢業，亦戴上大學方帽，完成多年以來的求學心願。

唐玲不斷自我提升。（圖／松山社區大學提供）

