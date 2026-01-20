唐玲抗癌又確診糖尿病！認推掉戲劇邀約近況曝

唐玲抗癌後確診糖尿病，推掉戲劇邀約曝近況。（資料圖／唐玲提供）

女星唐玲2019年被診斷出胃癌4期，歷經癌細胞轉移、8次化療，切除3分之2的胃，甚至摘除子宮與卵巢，抗癌之路十分艱辛。而近期又發現糖尿病前期的她，近日坦露推掉一個戲劇的邀約，但並非不想演、不珍惜舞台，是她正忙著準備證照考試。

唐玲20日在社群透露，最近在準備高階健康管理師的考試，便回憶學生時期也愛讀書，常常考第一名，但爸爸總是面無表情地看著成績，「沒有稱讚，沒有期待。現在才懂，不是我不夠好，是他沒有能力栽培我」。提到童年要照顧爺爺奶奶，加上出社會後不斷努力打拼，一心想證明自己有價值，反而忘了自己真正想要什麼。

直到身體生了重病，站在生命的邊緣，她才了解到快樂健康是最重要，因此這次再度踏上讀書考試的道路，「沒人栽培靠自己栽培，自己的人生自己負責，脫軌了就回來，方向先對方法再學」，更表示為了專心考證照，拒絕一個戲劇邀約，坦言「不是不想演，不是不珍惜舞台，只是懂得生命有限，順序要放對。留得青山在，才會有柴燒。」

事實上，唐玲先前向《中時新聞網》坦露，手腳末梢經常發麻、視力出現異常、皮膚也常搔癢，一度以為只是化療副作用，結果檢查後才發現血糖偏高，是糖尿病前期。所以她開始積極調整生活作息與飲食，嚴格控糖及運動，希望在病情惡化前逆轉健康；如今還要準備證照考試，她希望能順利考上，然後鍛鍊身體再回去拍戲。

