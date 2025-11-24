唐玲抗癌後華麗現身 病友QA活動資訊曝光：陪大家一起說、一起哭、一起笑

唐玲將出席「抗癌嘉年華派對」，並擔任開場演講嘉賓。（圖／唐玲提供）

抗癌六年、重生再出發的健康大使唐玲，為宣傳11月30日在松山文創園區4號倉庫的「抗癌嘉年華派對」，以一身華麗搶眼的「野蠻人原始人·女酋長造型」登場，為今年的抗癌嘉年華派對揭開熱力十足的序幕。

這套造型不僅富含嘉年華的狂歡張力，更象徵從深處淬煉過後的力量。唐玲表示：「抗癌後的身體，就像重生的身體——打掉重練、歸零再起。穿上原始人的樣貌，是對生命最真誠的致敬。因為我知道，走過黑暗的人，更能懂得光的方向。」

唐玲擔任活動大使，特別請舞台服裝設計師樂家華，為她量身打造一套「原始女酋長造型」，作為活動宣傳的主視覺。活動當天，她會在松菸 4 號倉庫擔任開場演講嘉賓，分享經歷末期胃癌、兩次大手術、八次化療後的心路，以及如何把痛苦煉成希望，現場會與病友和照顧者互動、回答問題，希望能帶給大家更多力量，唐玲說：「很多病友想問的問題，我都會在現場陪大家，一起說、一起哭、一起笑。」

