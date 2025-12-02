唐玲挺過胃癌四期又爆糖尿病前期！自省早餐喝1飲品不甜血糖卻狂飆

女星唐玲2019 年罹患胃癌第四期、歷經癌細胞轉移、8次化療、切除 2/3胃、甚至手術摘除子宮與卵巢，她抗癌之路令人欽佩。醫師一度評估她可能僅剩3～6個月壽命，但她不僅撐過來，還把人生重新翻頁，全面調整飲食生活，甚至立志考取高階健康管理師證照，替自己的健康重新掌舵。

唐玲日前以活動大使身分現身「2025 抗癌健康嘉年華派對」時，化身「原始女酋長」霸氣亮相，不只分享抗癌後的生活轉折，也意外透露先前曾被診斷為「糖尿病前期」，自己也驚訝不已。

早餐「燕麥奶拿鐵」連喝4年，檢查才知空腹血糖衝上200

唐玲分享，因做過胃腸改道手術，食物下肚後會「高速直衝小腸」，讓血糖更容易坐雲霄飛車。而她連續4年保持的習慣「空腹喝燕麥奶咖啡」，也成為血糖飆升的隱形推手。某次檢查甚至測出空腹血糖超過 200、糖化血色素衝上6，並表示燕麥奶咖啡「喝起來沒有甜味」，現在想起來還是訝異不已。

所幸發現得早！唐玲後來立刻全面調整飲食，現在喝飲料只敢選擇「黑咖啡」，血糖也恢復穩定，空腹血糖回到約90的正常值，總算遠離糖尿病的危險邊緣。

燕麥奶拿鐵比較健康？專家：留意澱粉、糖分、熱量

燕麥奶因風味醇厚、香氣淡雅、口感滑順，成了咖啡、茶飲界的「百搭明星」，更是許多健康飲食族群的日常首選。要注意的是，燕麥奶其實不算是奶，而是以燕麥為基底，透過研磨等加工程序製成，才得到口感滑順的乳白色液體，雖冠上「奶」這個字，營養、成分都和牛奶大相逕庭。

營養師李婉萍於部落格分析指出，燕麥奶對乳糖不耐或素食族群確實便利，但本質上仍屬「高澱粉飲品」，再加上市售飲品常含有額外添加糖，長期飲用自然讓熱量超標，血糖悄悄爬升，對原本健康的人同樣會增加負擔，一杯240ml的燕麥奶，熱量大約相當於半碗到八分滿的白飯！

婦產科醫師邱筱宸以及減重醫師蕭捷健都不約而同建議，日常飲食中應把燕麥奶當成「精緻澱粉」，畢竟燕麥奶熱量多來自碳水化合物，且液體吸收速度快，升糖指數常比豆漿更高，尤其已經有血糖問題的話，燕麥奶拿鐵擠得納入飯量、澱粉量計算。蕭捷健更提醒一般族群，或許考慮在運動前喝，能快速補充肌肉中的肝醣；運動後則可搭配蛋白粉補充蛋白質，成了增肌的幫手。



