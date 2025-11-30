唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。
唐玲2019年爆發罹患胃癌，更因癌細胞移轉，緊急開刀切除部分胃、子宮及卵巢等手術前，唐玲也說第一次手術時，醫師為了緊急處理胃腸改道，因此切除膽囊以利空間進行，但當時訊息太混亂，讓唐玲一度忘了自己是「沒膽的人」。
唐玲手術過後也積極養生，非常注意飲食，但前陣子她被診斷出糖尿病前期，唐玲解釋，「胃」改道手術讓她的食物直接衝進小腸，血糖很容易亂竄，糖化血色素衝到6。
唐玲也說，她過去曾因空腹喝燕麥奶咖啡長達4年，血糖一度飆到200多，幸虧及時發現，靠飲食控制，空腹量血糖維持在90左右，已恢復正常
至於因為已經遭切除膽囊的她，如果不小心吃到油膩的食物，身體也會立刻抗議，唐玲為此還跑去考健康管理師，她認為自己的健康自己把關。唐玲分享，從中醫五行、人體器官、環境毒物到癌症指數全都硬著頭皮學，她也提醒，塑膠包裝、塑膠微粒、油與酸接觸都是風險來源，能少碰就少碰。
