唐玲攜36位藝人公益義賣 用愛點亮非洲孩子未來

【記者 宋祥霖／綜合 報導】於 12 月 4 日舉辦公益義賣記者會，見證台灣演藝圈、企業與社會大眾共同匯聚愛心、為非洲孤兒帶來希望的動人時刻。本次活動旨在為非洲地區孤兒募集教育與醫療援助資源，期望改善當地兒童的生活品質、醫療補給及教育機會。

此次義賣由 唐玲 等 36 位藝人 熱心響應，並由多家企業、品牌與社會人士共同捐出珍藏物品參與義賣。所有義賣收入將 全數捐贈予阿彌陀佛關懷中心（ACC），用於支持當地孩童的教育環境改善、醫療照護及生活補給。

唐玲表示，希望透過自身影響力，將愛心轉化為真正能幫助孩子的力量。她說：「這次活動是一場跨界、跨國的愛心匯聚，只要每個人願意伸出一點點手，就能為非洲孩子帶來更有希望的未來。願我們的小小付出，都能成為孩子們的大大力量。」

普賢教育基金會執行長 陳阡蕙 也強調每一份支持的重要性：「每一分愛心捐助，都將成為孩子通往未來的重要力量。我們相信，只要願意伸出手，就能改變一個孩子的一生。」

本次義賣活動希望透過社會力量的凝聚，讓更多人了解非洲孤兒面臨的教育與醫療困境，並以實際行動支持他們走向更安全與有希望的未來。（圖：記者宋祥霖翻攝）