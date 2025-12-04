唐玲昔隆鼻被嫌「很假」急拆假體 吐心聲嘆：內心出問題
女星唐玲4日出席公益義賣活動時，捐出一副名牌墨鏡，並分享多年前曾為了想要戴上墨鏡時更好看，花費5萬元做了隆鼻手術，沒想到術後遭朋友直言「看起來很假」，加上自己也無法接受五官變化，僅維持1個月就決定拆除假體。
唐玲透露過去對外貌一度缺乏自信，在高度重視外表的演藝圈中，總覺得自己鼻子不夠挺，戴墨鏡經常滑落，於是決定隆鼻。然而手術完成後，她發現戴上墨鏡仍然不快樂，「那是從內而外的感受，即使眼鏡戴上去，我還是不快樂。」
術後身邊朋友的反應更讓唐玲意識到問題所在。她表示，朋友們都覺得成果不自然，她自己照鏡子也覺得「很像外國人，但我就是一個普通人」，整個人看起來變了樣。朋友甚至直言「妳的鼻子看起來好虛假」，更一針見血指出「他們覺得我的外表、五官沒有問題，是我的內心出了問題」，還被笑是花錢做一個「鏡架」。
意識到五官變化後無法接受的唐玲，才領悟到真正的問題出在心態，她決定再次動刀請醫生拿掉假體。經過那次經驗，她再也不想整形，認為容貌焦慮和有沒有整形其實沒關係，和心理狀態比較有關聯；且如今她挺過抗癌的艱辛過程，認為擁有健康的身體比外表美麗更重要。
