唐玲為戴墨鏡隆鼻 1個月急拆假體！鬆口認「出問題」

陳子強、陳謙文、王燦共同發起《「藝」起愛「非」揚》ACC公益義賣活動。（圖／記者陳怡伶攝）





由陳子強、陳謙文、王燦三位愛心大使共同發起的《「藝」起愛「非」揚》ACC公益義賣活動於今（4）日舉辦記者會，不少藝人也現身支持，女星唐玲也共襄盛舉，捐出一副名牌墨鏡，背後的故事對她更是別具意義。

唐玲捐出ㄧ副品牌墨鏡。（圖／記者陳怡伶攝）

唐玲透露，過去認為身為明星應該要有一副帥氣的墨鏡，但因為覺得鼻子太塌，花了5萬去做隆鼻手術，不過當時非常沒有自信，即便術後戴上墨鏡仍不快樂，當時才剛做完一個月，朋友一句「鼻子很假」，「我就去把鼻子拿掉了」。

唐玲提到，當時身邊的朋友都認為是心理出問題，直到隆鼻手術後，她才意識到最根本的解決方法是要從內在改變，所以她這次也特定選了墨鏡做公益，「現在有沒有戴眼鏡我都很有自信，對我來說就像是一個光芒，給下一位想要有明星光芒的人可以收藏。」



