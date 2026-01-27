唐玲罹癌摘子宮得糖尿病！驚吐「家人也癌逝」一年就走了：以為會過關

記者趙浩雲／台北報導

唐玲出席記者會擔任抗癌大使。（圖／衛福部提供）

藝人唐玲2019年被診斷罹患胃癌4期，歷經8次化療並切除三分之二的胃，後來抗癌成功變身抗癌鬥士，今（27）日出席「捍胃健康！無幽同行」全國啟動糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌記者會，以宣導大使身分現身。她分享自己曾罹患第四期胃癌、歷經化療與切除三分之二胃部後成功痊癒，也首度透露叔叔去年同樣因胃癌過世，讓她更加深刻體會早期檢測與預防的重要性，呼籲民眾不要輕忽幽門螺旋桿菌感染。

唐玲以「捍胃女戰士」造型亮相，與同樣有胃癌經歷的衛福部常務次長莊人祥一同現身，分享抗癌歷程。她回憶，自己早在2005年就因腹痛就醫，被診斷出感染胃幽門螺旋桿菌，當時醫師已安排完整除菌療程，但因拍戲忙碌、症狀暫緩，僅服藥一兩週便自行停藥，未依指示回診追蹤，埋下日後罹癌風險。

直到2019年再度胃部不適，她原本以為幽門桿菌「很常見、不以為意」，卻因家族病史選擇接受胃鏡檢查，才發現已罹患胃癌第四期。唐玲坦言，得知結果當下震撼不已，之後歷經8次化療並切除三分之二胃部，才逐漸走過鬼門關。她也反思過往生活型態，透露自己為了工作與身材，曾長期作息不正常、三餐失序，甚至以斷食方式快速瘦身，拍完戲又暴飲暴食，加上重度抽菸、家族病史與幽門桿菌感染，多重因素累積，讓致癌風險大幅提高。

唐玲與同樣有胃癌經歷的衛福部常務次長莊人祥一同現身，分享抗癌歷程。（圖／衛福部提供）

罹癌後，唐玲徹底調整生活習慣，強調規律作息、定時定量進食，避免加工與醃製食品，也養成「公筷母匙」的用餐習慣。她透露，即使在化療期間，檢測仍發現幽門桿菌呈陽性，且已出現抗藥性，直到使用第三線抗生素才成功除菌，因此更加不敢掉以輕心。

談及家族狀況，唐玲語氣沉重表示，自己的叔叔去年同樣因胃癌離世，發現自己胃癌時候開始治療，期間都有鼓勵他一定要好好治療，叔叔當時背著化療藥回家再背回去醫院，「我以為他會過關的，但他就過世了」，大概一年多就離開了。她強調若能及早篩檢、及早除菌，許多悲劇其實可以避免。

記者會中也宣布，自115年1月起，「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」正式納入公費胃癌防治項目，提供45至74歲民眾終身一次免費檢測。唐玲呼籲國人建立正確觀念，不要等到身體出現明顯症狀才就醫，「能預防、能提早發現，真的差很多。」她也提到自己雖然外表看似康復，但仍需終身補充維生素B12、定期回診追蹤。

