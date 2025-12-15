唐玲考健康管理師 陪病友抗癌

唐玲6年前發現罹患胃癌第4期，癌細胞還轉移至卵巢，熬過「4.5％」的超低「5年存活率」，抗癌成功後重生，積極投身公益鼓勵許多癌症病友。她日前受訪表示，正在全心準備考健康管理師，上月已通過初階、12月考高階，明年3月還將出書分享抗癌經驗，「我這6年做了太多事，有很多心得，從一開始以為只有死路一條、嚇得屁滾尿流，到現在好了，所以想要出書整合心得與想法，因為有太多病友都太想知道」。

唐玲表示，想要考健康管理師，主要是除了能照顧自己也想陪伴其他病友走過艱難的抗癌之路，「他們都會把我當成傾訴對象，講自己身體的事給我聽，但我學美工出身、靠演藝吃飯，常常聽不懂。現階段，陪伴他們好像變成我的使命，所以我出席健康講座、醫病活動，讓他們得到同理的安慰、不會覺得孤單，更深一層了解痛苦在哪」。

她透露新書書名可能會叫《癌後更美麗》之類的，「因為我得癌症反而讓人生回到正軌、完整了自己的靈魂；之前只想追求名利、沒有自信、不愛自己，一直用外在去填滿自己的價值，但現在愈來愈不一樣了，我為了要活下去，不得不一樣！」

她自我檢討以前生活習慣不好，作息不正常，壓力大就暴飲暴食、常吃醃漬物，還有胃幽門桿菌的問題，但因為沒有知識，生活習慣都在踩雷。回望這6年的抗癌過程，她坦言是身心靈多管齊下，發現照顧好心情、良好作息是最基本的，「去年520時取消重大傷病卡，醫生不會講你康復了，是我自己解讀我健康了，其實多方面都還是要很注意」。

接下來，她仍想要拍戲，「我還是很愛工作、做自己喜歡的事，但沒有好好吃飯、睡覺、運動，身體會跟你抗議」。