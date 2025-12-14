唐玲胃癌四期逆轉人生！獲頒「終身學習模範生」戴上狀元帽

〔記者李紹綾／台北報導〕唐玲自承年少由於家庭因素未能繼續升學，高中畢業後，闖蕩星河，總覺得自己「比別人差了一截」，近年她努力學習充實自己，獲得肯定。唐玲13日出席松山社區大學公益活動意外獲贈一頂狀元帽，還獲頒「榮譽模範生」獎狀，肯定她學無止境的終身學習精神。

唐玲出席國際扶輪3521地區、華朋扶輪社、喜樂家族與松山社大共同舉辦的松山之春公益聖誕趴「喜悅點燈 齒愛閃耀」活動，自認過去寫字像「鬼畫符」的她，近來勤練硬筆字與書法。她特地來到園遊會中的「逸鵝書屋」書法攤位，即席揮毫，展現近年學習成果；隨後又以活潑親民的形象領跳「潔牙舞」，用節奏鮮明的肢體律動加深民眾對口腔保健的記憶點，帶動大小朋友熱情參與，成就了和台北市牙醫師公會共同合作的一場最活潑生動的口腔衛教宣傳。

唐玲生病之後，更敏銳體會到身體每一個細微變化。身為公眾人物，她深知自己的影響力，目前正進一步投入高階健康管理師的專業學習，從健康數據判讀、疾病預防、飲食管理到自主健康管理，希望未來能更精準地陪伴癌友、家屬與亞健康族群，真正「聽懂身體的聲音」，在陪伴中給出具體可行的協助。透過不斷的學習，唐玲目前已考取初階健康管理師證照、取得C級體適能教練資格。更於今年6月，同時在中華福音神學院順利畢業，亦戴上大學方帽，完成多年以來的求學心願。

唐玲一邊充實專業，同時也擔任回饋社會的抗癌鬥士，用生命寫下最具說服力的座右銘，唐玲說，學習永遠不嫌晚，面對困境也永遠有再出發的可能。由於唐玲不斷的努力求學，松山社區大學在今天為此特別贈送她一頂狀元帽，並頒發一張「終身學習榮譽模範生楷模」獎狀，以資鼓勵。

