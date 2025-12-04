唐玲隆鼻遭評「很假」！1個月後再動刀拿掉填充物 親吐背後心聲

唐玲曾經隆鼻，但一個月就拿掉假體。董孟航攝

女星唐玲和陳謙文、陳子強等人今（4日）出席《「藝」起愛「非」揚》 ACC公益義賣活動，選擇將墨鏡義賣出來，她訪問時透露自己過去對外貌很沒自信，曾經嘗試隆鼻，希望曾帥氣戴上墨鏡，沒想到整形完之後不習慣，只維持1個月就把假體拿掉，那段時間她不斷被朋友反應看起來很假，才發覺沒自信是從內而外的，如今終於突破心魔，「現在有沒有眼鏡我都很自信，所以義賣出來，把光傳承下去。」

《「藝」起愛「非」揚》 ACC公益義賣活動今日舉辦。董孟航攝

唐玲1個月急拆假體 隆鼻遭朋友評價「很假」

唐玲10幾年前曾經花費5萬動刀隆鼻，就為了想像明星能時髦戴墨鏡，「結果戴上去還是沒有信心，那是從內而外的感受，眼鏡戴上去，我還是不快樂。」隆鼻之後，她身邊的朋友都不覺得不自然，她自己也看不習慣，「很像外國人，但我就是一個普通人，大家都覺得是誰，我自己也不能接受。」因此才1個月，她就回去把填充物拿掉，還開玩笑說再動刀是免費的，「有售後服務。」

唐玲找到真正自信 問題不在整形

唐玲坦言自己的容貌焦慮和有沒有整形其實沒關係，和心理狀態比較有關聯，「跟眼鏡沒有相關，這對我來說是一個意義，突破心防，把漂亮的眼鏡給大家。」她抗癌多年，近年來身體康復卻留下後遺症，眼睛容易過敏泛紅，「經過治療，身體有很多是都不一樣了。」

唐玲義賣墨鏡。董孟航攝

唐玲熱心公益多年 看到非洲認養兒成長感動不已

唐玲和陳謙文、陳子強都有認養非洲孩子，她笑說看著自己的兒女覺得很感動，「他們的膚色是很健康的顏色，看到壯碩的肌肉好健康，他們沒有那麼多物資，也沒什麼機會受教育。」經過他們的援助，看著這些孩子長大成為律師、醫生，能夠貢獻社會也格外感動。陳謙文也表示，希望接下來拍戲殺青後可以到非洲去看看這些孩子，「7年前曾帶他們去兒童樂園玩，他們單純的開心、快樂，有愛的交流就讓人感動。」



