唐玲2次手術、8次化療抗癌成功！穿「原始女酋長」戰袍重生亮相

唐玲身穿原始女酋長戰袍，象徵重生。（唐玲提供）

藝人唐玲抗癌6年、重生再出發，身為健康大使的她，為宣傳 11 月 30 日在松山文創園區 4 號倉庫舉辦的抗癌嘉年華派對，以一身華麗搶眼的「女酋長造型」登場，為今年的抗癌嘉年華派對揭開熱力十足的序幕。這造型不僅富含嘉年華的狂歡張力，更象徵她從深處淬煉過後的力量。

唐玲表示：「抗癌後的身體，就像重生的身體——打掉重練、歸零再起。穿上原始人的樣貌，是對生命最真誠的致敬。因為我知道，走過黑暗的人，更能懂得光的方向。」

廣告 廣告

唐玲身穿原始女酋長戰袍，象徵重生。（唐玲提供）

唐玲此次特別以「原始女酋長」作為形象設定，象徵回到生命最純粹源頭，用重置的身體重新領受力量，帶領更多病友找回活下去的勇氣。這套服裝以原始部落女酋長為靈感，象徵生命歸零後的勇氣重建、療癒路上重新奪回主權的力量，以及帶領病友一起走向「重生」的戰鬥姿態。

唐玲身穿原始女酋長戰袍，象徵重生。（唐玲提供）

唐玲表示：「抗癌後的身體，就像被按下重置鍵，重新連線、重新編碼。回到原始人的樣貌，回到生命最初的力量，提醒自己重生不是退後，而是更自由、更勇敢的開始。」30日活動當天，唐玲將擔任開場演講嘉賓，分享經歷末期胃癌、兩次大手術、八次化療後的心路，以及如何把痛苦煉成希望。現場也開放病友與照顧者自由提問互動，「很多病友想問的問題，我都會在現場陪大家，一起說、一起哭、一起笑。」

唐玲身穿原始女酋長戰袍，象徵重生。（唐玲提供）

今年的抗癌嘉年華希望讓病友、家屬與一般民眾看見「抗癌不是孤軍奮戰，而是眾人匯聚而成的勇氣」，活動將結合舞台演出、健康展區、病友交流，以及象徵重生的嘉年華狂歡元素，打造一場既熱鬧又溫暖的支持盛會。唐玲表示：「願每次重生，都值得被慶祝；願走過風暴的人，都能穿上自己最璀璨的盔甲。」

更多中時新聞網報導

陳雪甄哭著領獎 曾敬驊大淚崩

JLPGA》最強新人首冠 吳佳晏大王製紙賽封后

中職》談旅外生涯考量 徐若熙以家人為重