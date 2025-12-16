唐禹哲混血妻笑答第二胎 蘇小軒難得開聊幸福

蘇小軒難得在社群聊到跟老公唐禹哲有關的話題。（翻攝網路）

台美混血女星蘇小軒2023年接受唐禹哲求婚，兩人育有一名3歲兒子，近日傳出已於今年9月低調登記完婚。她15日在社群平台開放問答互動，罕見談及感情經營之道，也回應是否有計畫再添新成員。

被問到「如何維繫感情」，蘇小軒直言「有共同的興趣很重要」，不論是追劇、看動漫、打電動或一起煮飯，只要是原本就能讓自己感到開心的事，若能兩個人一起完成，「就算時間久了，生活中還是有很多開心的時刻」。她也提到，生完小孩後感到十分幸福。 日前蘇小軒曾分享與兒子互動的影片，兒子流利的英文能力引發關注，她回應表示，目前正在教孩子英文，平時會透過對話學習，讓中文、英文一起並行。至於是否考慮生第二胎，她先笑說「怎麼這麼多人問這題」，隨後附上開心的顏文字回應，未正面表態，但態度相對輕鬆。 39歲的唐禹哲以偶像身分出道，近年因參與對岸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第三季再度受到關注，也展現炒熱節目氣氛的一面。其實早在2020年，本刊就曾拍到他與蘇小軒同框畫面，直到2023年才正式認愛並公開求婚，感情發展備受矚目。

