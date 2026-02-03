唐突惡臭！hololive Bijou好奇詢問「114514是什麼」讓粉絲急喊：不要查

hololive EN 的 VTuber「石頭/Biboo」 Koseki Bijou 最近在直播中因為一句話，引起聊天室的暴動。日前 Biboo 直播玩《集合啦！動物森友會》結束，與觀眾閒聊時突然詢問：「114514 是什麼意思？」

突然的惡臭讓聊天室都嚇到。（圖源：YouTube@KosekiBijou／hololive官方）

由於 Biboo 目前搬到日本居住，對於日本許多文化都非常好奇，經常會分享自己新學到的知識或發現。甚至也經常在和 JP 組前輩們的互動中，反過來介紹西方文化，甚至是西方迷因。讓不少 JP 前輩也想要向 Biboo 介紹一些日本有趣迷因。

而在聊到迷因話題時，突然有粉絲提出可以問問看 JP 前輩：「114514 是什麼意思？」（約直播 5:06:19 處開始）。由於不明白這串數字的含義，天真的 Biboo 直接在直播中大聲唸出並詢問日本觀眾：「114514 是什麼？」，一度以為是日本版的 67 梗。這馬上讓聊天室的其他粉絲恐慌與騷動，急忙制止她繼續探究下去。

面對 Bijou 的好奇提問，熟知該梗來源的粉絲們為了保護偶像的「清楚」（純潔）形象，在聊天室中緊急滅火，開始狂刷表示：「不要問」、「不要查」、「牙敗的東西」，結果反而讓 Biboo 更加好奇。還好最後是在日本粉絲的文字解釋下，Biboo 不用自己親自去找來源，就能理解該迷因。

而這串數字梗，其實源自於日本一部成為經典的成人影片。劇中一名角色被稱為野獸先輩的演員的一句台詞「いいよ！こいよ！」（發音：i i yo! ko i yo!），原意為「好呀！來呀！」，但因為發音與日文數字的「114514」極為相似，因而被網友空耳轉化為網路迷因。用法本身沒有任何成人元素，但卻因為劇中各種劇情對話和演出橋段，被惡搞成各種所謂的「鬼畜影片」文化流行起來，在各大社群廣為流傳，至今仍然是相當知名的日本迷因，甚至在中文圈也有非常高的人氣。