唐綺陽、周慕姿全中！簡少年公開面相濃眉大眼的人容易焦慮

現代人常因為陷入自我消耗，找不到解決的辦法。命理專家簡少年和心理諮商師周慕姿到Yahoo《唐綺陽談星私廚》和星座專家唐綺陽聯手解惑，不僅揭開容易焦慮者的面相，也提供大家如何避免陷入自我內耗。

簡少年點名虎、猴「兩大生肖」新年太幸運 不只躺平還過超爽！

簡少年先前就預告2026年是適合躺平的一年，周慕姿非常有感，因為她遇到人際關係難題，總覺得「越用力，事情不一定會越好」。唐綺陽一語道破獅子座的的周慕姿應該是遇到員工的問題，因為唐綺陽的上升是獅子，也為此所苦。但唐綺陽直言：「雖然很突然，但一定會帶來更好的新的結構。」

廣告 廣告

周慕姿也從自己心態轉變的過程中，學到應該先安撫情緒、再判斷事情，最後再逐一執行。她笑稱這也是「訓練前額葉」，讓自己情緒冷靜、理智行事。像她通常焦慮就會很想傳訊息，所以她會先讓自己去做一些開心的事情，等過一陣子再回頭思考、選擇和判斷，最後做出正確決定。

簡少年說容易焦慮的面相就是唐綺陽和周慕姿這型。

簡少年也說，躺平是代表「接受變化」，眼前的並非是絕望，而是巨大希望的來臨。他笑稱容易焦慮的面相正好就是唐綺陽、周慕姿這類型，首先是毛髮濃密、眉毛濃，代表反應大；再來是眼睛大的人，因為感受力較強，最後是鼻樑高且鼻骨明顯，喜歡追求精神層面。果然唐綺陽和周慕姿全都命中，讓她們聽完哭笑不得。