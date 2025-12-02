唐綺陽「穿超辣短裙」 Lulu、曾莞婷一起換上韓女團裝

Lulu黃路梓茵、曾莞婷、陳漢典、楊銘威、黃偉晉與風田聯手打造的網路節目《明星開拍中》1日正式推出首集，首集迎來星座專家唐綺陽登場，她從體能挑戰一路玩到韓系變裝，節奏緊湊又充滿笑點，影片上線短短數小時就突破數萬觀看。

楊銘威、風田擔任攝影師。（圖／TVBS）

首播當晚六位主持人全員集合線上同看，並在聊天室親自與觀眾互動。黃偉晉特地留言感謝支持，希望大家不吝給予真實回饋，有人擔心攝影師楊銘威、風田「沒用穩定器會不會累爆」。楊銘威幽默回應，節目草創階段器材有限，未來若有盈餘一定補齊設備；風田也補充因為全片自製，難免會有粗糙之處，建議觀眾看完YT再接著看電視版幕後，就能看懂所有埋哏。

唐綺陽運動。（圖／TVBS）

首集從主持群討論「如何抓住流量密碼」開場，並讓網友投票決定唐綺陽當日任務。第一關「戰繩問答」中，她揮著沉重戰繩、邊流汗邊答題，從星座到生日題全答對，展現驚人的國師反應速度；接著進入「酷辣韓系變身」環節，曾莞婷與Lulu陪著唐綺陽挑戰短裙女團造型，全場瞬間驚呼不斷。

唐綺陽換上超辣女團裝。（圖／TVBS）

首集播出後成績亮眼，主持群士氣大振。曾莞婷笑說，第一次全自製YT節目難免碰壁，但大家一路衝刺、全心投入，「看到最後成果，我其實非常滿意，也期待之後能越做越好。」