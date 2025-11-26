唐綺陽代班《11點熱吵店》生日被逼哭！拋國師形象「罕露鉛筆腿」訴心聲

四季線上／陳軒泓 報導

唐綺陽代班主持《11點熱吵店》，錄影當天適逢生日，節目特地找來海產、馮晨軒、卡古、撒基努、琳妲和筠熹邊表演邊模仿不同時期的她，把壽星逗得笑開懷，唐綺陽感性致謝，說到情緒激動處兩度落淚。唐綺陽自7月接下主持，逐漸解放自我，除了穿起短裙露出鉛筆腿，這次生日還主動貼近猛男胸膛，做足節目「笑果」。

阿Ken（右）以冷笑話對著唐綺陽告白（圖／TVBS）

搭檔阿Ken一開場對著唐綺陽告白，「妳主持一整天腳很痠，因為在我心裡跑了一整天。今天的來賓嘴巴都會有點甜，因為都沾了糖，是唐綺陽的唐」，不料貧嘴冷笑話意外戳中唐綺陽感性的心，她瞬間紅了眼眶，阿Ken見狀嚇一跳，連忙正經表示：「妳每回星座講解與溫暖叮囑，讓所有觀眾深受影響，也因為有妳，給我們心中很大的慰藉與寄託，妳給大家很大的力量。」一番真情告白，讓唐綺陽掏出衛生紙頻頻拭淚。

唐綺陽一開場就感動拭淚（圖／TVBS）

唐綺陽自主持《11點熱吵店》，逐漸展露活潑本性，也讓觀眾看見不同於穩重國師的另一面，她坦承：「只有來到《熱吵店》才會穿短裙！」在琳妲、筠熹熱舞猛男橋段，唐綺陽訪問時不斷後退，阿Ken原以為她畏懼袒胸猛男，唐綺陽卻說：「看到猛男我是很害怕，我怕他們會把我的臉貼在他們胸肌上，貼一個不夠還貼兩個！」邊說邊往猛男胸膛蹭，把口嫌體正直的「許願笑果」做滿滿，顛覆以往既定印象。

撒基努（左起）、馮晨軒、海產、唐綺陽、卡古、阿Ken、筠熹（前排左）和琳妲一起歡慶生日特輯（圖／TVBS）

