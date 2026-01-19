唐綺陽公開「對症下藥」融化鋼鐵人 想說服十二星座有撇步！
十二星座都有執拗的地方，不認輸又難說服。不過星座專家唐綺陽認為，只要用對方法，就能讓不同星座低頭服軟，維持舒服的互動品質。
獅子座｜天蠍座
第一組獅子座、天蠍座，最好站在他們那邊。唐綺陽點出，想讓獅子座改變想法等同要他們認輸，不如靠示弱，讓他們當英雄，或者讓獅子座覺得你是來幫他的，採納為了他好的意見，盡力配合。因為在獅子心中，發揮最大價值給別人看是最重要的。天蠍座心很軟，最好懂得真誠地撒嬌，外表強硬的天蠍很容易破防，千萬不要和他們硬碰硬。
雙子座｜處女座｜天秤座｜金牛座
第二組雙子座、處女座、天秤座和金牛座，一定要比他們強。想讓雙子座服軟，氣場壓過他們就先贏一半。唐綺陽形容雙子是宮鬥高手，雖然善於溝通卻不想方便被當隨便，本質上不想惹麻煩，所以一開始就要讓雙子知道不好惹。如果是處女座，講大道理是唯一的辦法，雖然可能講不過他們，但只有以理服人才會讓處女座接納對方的意見。
天秤座外表柔軟，內核卻是超硬的鋼鐵人。面對軟硬不吃的天秤座，只有給出全新觀點才能出奇制勝。金牛座耳朵比鑽石還硬，直接給他們看好處是最直接快速的方式，分析優劣利弊，讓他們自己評估，比講道理更有效。加上金牛座討厭把簡單的事情複雜化，單刀直入反而讓金牛座覺得你很懂。
牡羊座｜魔羯座｜水瓶座
第三組牡羊座、魔羯座、水瓶座只能麻煩你忍耐一下，牡羊座天性不服輸，除非人在屋簷下、不得不低頭，否則他們天生霸氣，只能用建議的方式，讓牡羊自己去測試看看。如果跟牡羊談事情時突然氣氛火爆，記得先停下來，讓牡羊座整理情緒。至於面對魔羯座則是「無聲勝有聲」，默默陪伴、持續關心，就會讓他們的信任與日俱增，千萬別跟他們說「我早就跟你說了吧」。
想說服水瓶座則是有兩條路，硬碰硬或是放任他。對水瓶座光動嘴皮沒有用，必須拿出硬道理、硬手段，如果打不過不妨先加入，只要找對時機，在水瓶座出錯的時候，提出的建議會比較有效果。
巨蟹座｜射手座｜雙魚座
第四組巨蟹座、射手座和雙魚座，重視氣氛要到位。巨蟹座唯一的罩門就是熟人，所以不要忙著說服，不妨先建立美好氛圍，時常噓寒問暖，讓巨蟹把你視為自己人。射手座則是看交情，他們有著一眼看穿任何人的能力，所以不要帶著心機接近射手，毫無利益關係地打成一片，才有機會殺入核心話題。
雙魚座吃軟不吃硬，激起同情心，加上適時說一些感性、感謝的話，就能讓共情能力強大的雙魚座不忍心繼續堅持。而且只要點到為止，雙魚座就會自己想像，畢竟他們是會被自己想像情勒的星座。
其他人也在看
唐綺陽揭本週運勢！社會多震盪「這件事」盡量避免
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布1月19日至1月25日的一週星座運勢，指出星象影響包括「星群移入水瓶、太陽火星衝刺」。本週星群移入水瓶，社會焦點轉向人群，聚焦在人多的地方，大眾想要表達心聲，要多傾聽民意。太陽火星衝刺，氣候不穩多變化，易引發大眾急躁、焦慮感，社會多震盪，避免做出重大決定。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
本週運勢》大寒來襲！謝沅瑾：4生肖貴人齊報到運勢更上層樓 (1/19-1/25)
本週正式進入農曆12月，也是24節氣中的最後一個節氣「大寒」，相信這陣子大家一定很有感觸寒風冽冽，只想縮在被窩取暖，當然，除了身體的取暖，在運勢上如果也能好運連連紅紅火火就更讚了，這裡也跟大家透露一下，本週生肖牛、兔、狗、虎可是都有貴人給你取暖，不過想要好的結局，可要小心看待，現在就為大家解析本週生肖運勢。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 1
12星座本周運勢〈01.18~01.24〉
【牡羊座】致勝技巧：勇敢面對，坦然接受。【金牛座】致勝技巧：廣納雅言，創造財源。【雙子座】致勝技巧：蓄積能量，整裝待發。【巨蟹座】致勝技巧：尋找規律，掌握方法。【獅子座】致勝技巧：集結力量，集思廣益…科技紫微網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
12生肖本周運勢！屬鼠者逆轉勝氣勢超旺 愛情運、健康運都上榜
【本週事業運前三名】鼠：本周運勢逆轉勝，超級大旺，為第一名。舊曆年前越發氣勢旺勢，事情多到作不完，小心忌妒者多言。豬：本周運勢極佳，心想事成，同為第一名。開春之始業務接不完，你也勤奮努力，如魚得水，繼續衝刺，積極向上。馬：本周運勢明顯上揚，信心十足，為第...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
週二迎大寒！3生肖絕地反攻 運勢爆棚大翻盤
週二迎大寒！3生肖絕地反攻 運勢爆棚大翻盤EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／獅子座強勢登頂！這星座別大意
生活中心／綜合報導1月18日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。整體來看，獅子座表現最為亮眼，不僅財運上「標的出類拔萃」，投資眼光精準，感情方面也迎來「喜悅獲得真愛」，單身者有望遇到理想對象，有伴者感情升溫。相較之下，天蠍座與魔羯座在財務規畫上需留意風險與資金流動，避免衝動決策；水瓶座則適合見好就收，提防他人影響判斷。整體而言，把握自身優勢、穩健應對，才能讓好運延續。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／財運王是它！巨蟹迎大筆進帳、金牛愛情最甜
生活中心／綜合報導1月19日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。整體來看，巨蟹座在財運方面表現最為亮眼，運勢指出「大筆財富降臨」，不僅正財表現佳，也有機會迎來額外進帳，適合把握機會妥善規畫。感情運則以金牛座最為甜蜜，「溫馨甜蜜相伴」成為關鍵字，單身者有望發展穩定互動，有伴者關係更加親密。相對而言，獅子座在財務決策上需多做研究，避免衝動行事；處女座則要留意過度要求自己，反而造成壓力；雙魚座雖財運不俗，但投資仍須控管風險。整體建議依自身節奏前進，才能讓好運持續發酵。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
結婚後感情更好！3大星座配對「如天作之合」 穩定相伴一輩子
有些星座組合在交往時就默契十足，進入婚姻後反而更加穩定，甜蜜感也不容易隨著時間淡去。以下整理三組婚後相處特別順的星座配對，關係不只維持熱度，也能在日常生活中慢慢累積安全感。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
3生肖馬年走好運！小孟老師：屬雞者事業上有突破
馬年3生肖走好運！清水孟國際塔羅小孟老師點名生肖雞、豬、猴者在今年有好運勢，其中屬雞者將在事業上有所突破，甚至有望升官加薪。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 12
愛雅懷孕被咒「祝流產一屍兩命」 為孩子怒提告：身為母親無法視若無睹
根據愛雅於社群平台公開的「受（處）理案件證明單」顯示，此案列為「一般刑案（妨害名譽（信用））」，報案時間為1月17日晚上11時47分。證明單內容指出，愛雅遭到不明人士公然侮辱與恐嚇，已進入司法程序調查。愛雅強調，此舉是為了保護自身及腹中孩子的安全與尊嚴，展現為母...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 5
MLB》道奇Betts證實退休時間 為了兒女要做到
洛杉磯道奇明星游擊手Mookie Betts證實，他在目前這張12年3.65億美元（約新臺幣115.4億元）合約於2032年球季結束時，就會從大聯盟球員身份退休。之所以現在就能做出這個決定，是為了自己的兒女。TSNA ・ 1 小時前 ・ 2
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 4
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 45
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 26
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11