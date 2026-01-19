唐綺陽公開「對症下藥」融化鋼鐵人 想說服十二星座有撇步！

十二星座都有執拗的地方，不認輸又難說服。不過星座專家唐綺陽認為，只要用對方法，就能讓不同星座低頭服軟，維持舒服的互動品質。

獅子座｜天蠍座

第一組獅子座、天蠍座，最好站在他們那邊。唐綺陽點出，想讓獅子座改變想法等同要他們認輸，不如靠示弱，讓他們當英雄，或者讓獅子座覺得你是來幫他的，採納為了他好的意見，盡力配合。因為在獅子心中，發揮最大價值給別人看是最重要的。天蠍座心很軟，最好懂得真誠地撒嬌，外表強硬的天蠍很容易破防，千萬不要和他們硬碰硬。

雙子座｜處女座｜天秤座｜金牛座

第二組雙子座、處女座、天秤座和金牛座，一定要比他們強。想讓雙子座服軟，氣場壓過他們就先贏一半。唐綺陽形容雙子是宮鬥高手，雖然善於溝通卻不想方便被當隨便，本質上不想惹麻煩，所以一開始就要讓雙子知道不好惹。如果是處女座，講大道理是唯一的辦法，雖然可能講不過他們，但只有以理服人才會讓處女座接納對方的意見。

天秤座外表柔軟，內核卻是超硬的鋼鐵人。面對軟硬不吃的天秤座，只有給出全新觀點才能出奇制勝。金牛座耳朵比鑽石還硬，直接給他們看好處是最直接快速的方式，分析優劣利弊，讓他們自己評估，比講道理更有效。加上金牛座討厭把簡單的事情複雜化，單刀直入反而讓金牛座覺得你很懂。

牡羊座｜魔羯座｜水瓶座

第三組牡羊座、魔羯座、水瓶座只能麻煩你忍耐一下，牡羊座天性不服輸，除非人在屋簷下、不得不低頭，否則他們天生霸氣，只能用建議的方式，讓牡羊自己去測試看看。如果跟牡羊談事情時突然氣氛火爆，記得先停下來，讓牡羊座整理情緒。至於面對魔羯座則是「無聲勝有聲」，默默陪伴、持續關心，就會讓他們的信任與日俱增，千萬別跟他們說「我早就跟你說了吧」。

想說服水瓶座則是有兩條路，硬碰硬或是放任他。對水瓶座光動嘴皮沒有用，必須拿出硬道理、硬手段，如果打不過不妨先加入，只要找對時機，在水瓶座出錯的時候，提出的建議會比較有效果。

巨蟹座｜射手座｜雙魚座

第四組巨蟹座、射手座和雙魚座，重視氣氛要到位。巨蟹座唯一的罩門就是熟人，所以不要忙著說服，不妨先建立美好氛圍，時常噓寒問暖，讓巨蟹把你視為自己人。射手座則是看交情，他們有著一眼看穿任何人的能力，所以不要帶著心機接近射手，毫無利益關係地打成一片，才有機會殺入核心話題。

雙魚座吃軟不吃硬，激起同情心，加上適時說一些感性、感謝的話，就能讓共情能力強大的雙魚座不忍心繼續堅持。而且只要點到為止，雙魚座就會自己想像，畢竟他們是會被自己想像情勒的星座。