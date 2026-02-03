唐綺陽公開二月星座運勢水逆要來了！12星座關卡「貝克漢家全中」
走過充滿破壞的2025年，星座專家唐綺陽日前分享二月份運勢，提到「不會有大事」，對台灣深具信心。此外，二月的幾件大事包括天王星會順行、水星逆行、土海進牡羊，都會造成不同議題的變化。
星座運勢/唐綺陽運勢週報：2/2-2/8 溝通不良造就對立氛圍 天秤職場反對聲浪多需忍耐 水瓶感情表達是成敗關鍵
二月份會出現有和金錢、局勢有關的變動，以及逆行的效應從月中開始，一路逆到三、四月，所以要注意溝通不良、3C故障等問題。等到土海進牡羊後，做自己的獨立覺醒更清晰，原生家庭課題浮現，二代的話題發燒，像貝克漢的大兒子布魯克林，就想要從原生家庭獨立出來。
金牛座
二月的金牛座，重心先落在工作與責任上。十宮能量強，讓你忙於公司、長官或長輩相關事務，你既是被信任、被疼愛的那一個，也背負不少任務與管理壓力。吉星讓你表現被看見，但火星也帶來批評與火氣，容易出現「愛之深、責之切」的互動，你對他人如此，別人對你亦然，情緒起伏較明顯。
中旬後星群陸續進入人際關係宮位，社交之門大開，飯局、聚會、新舊朋友邀約接連不斷，你可能成為聯絡、揪團、對外應對的關鍵角色。守護星金星也加持人際運，讓你在社交中累積好評、人脈與實際回饋，多露臉是加分的。
但水星逆行提醒你，這段時間溝通容易「只講感覺、不講邏輯」，誤解、口舌是非與翻舊帳的狀況增加，尤其在家人、朋友與社群媒體上更要謹言慎行。別急著用情緒下結論，也避免衝動發言。三月起，旅行、學習與溝通相關機會將逐漸啟動，二月先穩住節奏、顧好說話方式，就是關鍵。
處女座
二月對處女座來說是忙碌又考驗身心的一個月。由於守護星水星即將逆行，你容易成為「主角」，不論在健康或工作上都特別有感。身體狀況起伏較大，部分人可能出現急性發炎、生病，甚至需要就醫，長輩型處女座更要留意突發狀況。同時，工作量暴增，而且忙的不是日常瑣事，而是指令特殊、任務新奇、接觸平常少見的人與事，既累又耗能。
這段時間你也得面對不熟的人際應對，必須拉高能量去配合，心理與體力都較辛苦。二月中下旬重心轉向合作與伴侶關係，忙著幫另一半、談合作、當中間人，幾乎無暇顧及自己。不過這也是被需要、被欣賞的時期，會有人主動示好、頻頻邀約，你在關係中顯得重要且受歡迎。
但需注意溝通問題，對方容易迷糊、遺漏細節，讓你抓狂。建議放下「訓練別人」與嘮叨的習慣，否則容易被翻舊帳、遭受批評而難以反擊。能量暫不在你這邊，低調保身較佳。三月之後社交與人脈運將明顯啟動，視野大開，實力與人脈才會真正被看見。
魔羯座
二月的魔羯座，生活重心明顯圍繞在「錢與價值」上。星群集中在二宮，讓你忙著賺錢、規劃收支，也容易衝動花錢在你認為值得、實用或有建設性的事物上。進帳與支出同時放大，理財、薪資是否合理、付出與回報是否對等，都成為你反覆思考的課題。也要留意破財風險，像罰單或突發開銷，行事多一分謹慎。
中旬後星群陸續移入三宮，忙碌感逐漸緩和，社交、旅行與短期休息的機會增加，朋友、手足或聚會邀約變多，是滿足好奇心、放鬆身心的好時段。不過水星逆行提醒你，與朋友或兄弟姐妹溝通容易出現理性與感性對不上頻的狀況，彼此都覺得「對方聽不懂」，需多點耐心。
二月中後開啟一段重要的家庭課題期，未來兩年半，你將學習在家人關係中建立獨立與責任，用自己的方式承擔角色。這過程伴隨壓力、疏離感與磨合，但本質是期待你成熟、為長遠人生打下更穩固的基礎。
雙子座
二月的雙子座，重心先放在長遠規劃與年度檢視上。星群聚集九宮，讓你忙著年度總結、目標設定、會議與未來藍圖，也可能涉及海外、出差或旅行，奔波感明顯。人多、事雜，加上火星影響，行程中易有小插曲或臨時狀況，你也常因看得懂局勢而主動介入、當和事佬，責任感不知不覺被放大。
中旬後事業運迅速升溫，開工後立刻進入高負荷模式。你容易被看見、被倚重，接手重要案子，或直接面對大人物與關鍵決策，有升官運與長官緣。但水星停滯帶來指令不清、溝通靠感覺的狀況，讓你成為「能者多勞」，需特別留意過勞與界線問題。
14日後開啟人際與圈子的新課題，未來你將在「做自己」與「融入群體」之間反覆磨合，成為群體中的獨特存在。這不再是討巧取勝的時代，而是必須拿出專業與成熟態度，才能走得長遠。
天秤座
二月上旬，焦點在才華展現、外型管理與生活趣味上。你未必真的在談戀愛，但容易被注意、被看見，也更在意穿搭與形象，需要拋頭露面的場合變多。工作與玩樂界線模糊，有些任務本身就帶著「好玩」的性質；有伴侶或孩子的天秤，心力多半放在戀人或小孩身上，關係模式可能聚少離多，但重質不重量。
7日後星群進入六宮，你幾乎不可能閒下來，過年期間仍責任滿滿，許多事情非你處理不可。職場溝通變得複雜，遇到情緒化對象更考驗你的耐心。同時需特別注意健康，飲食失控、作息混亂容易引發腸胃、皮膚或老毛病復發，水星逆行更放大這些狀況，務必提前準備藥物與保養。
長期來看，土星進駐合作宮，為關係與合作帶來現實考驗。成熟的天秤能遇到可靠、具份量的夥伴，合作穩健但進展緩慢；較年輕者則可能感到被限制、責任沉重。關係不一定輕鬆，但能否長久，取決於你是否願意耐心經營。
水瓶座
二月的水瓶座正值生日月，你自然成為焦點人物。太陽、金星、水星齊聚命宮，加上火星助陣，讓你特別忙碌、曝光度高，不論自願與否，都被推進人群與事件中心。人際互動頻繁，表達欲上升，作品與言論容易被看見，也更容易引起討論與關注。火星讓你行動力與熱情提升，只要善用能量，不急躁，反而能展現親和力與魅力。
中旬後星群陸續進入二宮，焦點轉向金錢與價值。正財運明顯增強，獎金、紅包、收入進帳機會多，過年期間若持續工作或斜槓，收穫不小，也可能有意外的金錢饋贈。這是一段「得到應得回報」的時期，適合開始思考理財與投資，讓錢為你工作。
二宮同時提醒你關注身體與生活品質，開始調整飲食、運動與保養習慣。三月起工作量將再度放大，過勞風險升高，二月記得先打好基礎，學會分工與休息，才能長跑不累。
巨蟹座
二月巨蟹座的焦點仍在休整與承擔責任上。木星位於命宮，你的人生即將在三月迎來新階段，但二月仍需處理他人的緊急事務或重責大任，尤其是長輩、重要長官或親密家人交付給你的任務，你非扛不可。八宮能量帶來與財產、遺產、生死、性話題相關的課題，也可能涉及法律或專業上的處理。
中下旬星群移入九宮，焦點轉向出行、跨界、海外計畫或學習成長，但水星逆行提醒你溝通易有誤會，旅行與安排需多加確認，避免烏龍或折返。
會有長官、長輩的壓力，你需要在遵守規範與保持自我之間找到平衡，學會為自己立邊界，冷靜處理衝突與責任。雖然二月壓力不少，但也是自我覺醒與建立獨立人格的重要時期，為接下來的行動和突破做好準備。
天蠍座
二月的天蠍座，重心明顯落在家庭與內在世界。家中事務繁多，可能是父母健康、房屋修繕、搬動整理或各種突發狀況，事情一件接一件，讓你分身乏術。星群聚集四宮，也促使你進行斷捨離與空間整理，不論清理物品或處理房產相關事宜，現在都是效率最高的時期。
但火星帶來強烈的內在不滿，對象多半是家人或自己人，情緒悶在心裡難以說出口，容易化為內火，影響睡眠與身體狀態。建議適度釋放壓力，透過運動、創作或身心靈調整，避免長期內耗。
中旬後心結逐漸解開，壓力感下降，你開始被看見、被肯定，也更願意表達自己。玩樂、聚會、創作與桃花運同步升溫，氣色與自信明顯提升，容易遇到欣賞你的人。
同時，土星提醒你正視職場責任的增加。未來兩年你將成為關鍵角色，事必躬親、工作量加重，但這也是建立不可取代地位的過程。務必重視身體保養，避免過度消耗，才能走得長遠。
雙魚座
二月上旬，雙魚座處於低調卻高度忙碌的狀態。五顆星聚集十二宮，讓你承擔大量幕後任務、不能說的壓力與暗中的焦慮，事情多到影響睡眠。你也可能成為他人的支持者、療癒者，投入身心靈、慈善或宗教相關事務，但同時容易感到委屈，甚至遭遇誤解或小人，是典型「默默承受」的一段時間。
隨著7日後星群陸續進入命宮，情勢逐漸翻轉。你迎來生日月，能見度明顯上升，過去的努力被看見，想低調都不行，自然成為焦點人物。水星逆行讓你成為話題中心，也可能被翻舊帳或引發溝通誤解，特別在中下旬需謹言慎行，避免被有心人刻意曲解。
同時，土星與海王星落在二宮，帶來財務與資源上的壓力與考驗。你渴望獨立，卻得在受限中建立更穩定的賺錢與理財能力。雖然辛苦，但這正是打磨實力的關鍵期，讓你未來能靠自己站得更穩、更久。
牡羊座
二月牡羊座呈現「人際爆量、暫停整頓」的節奏，上半月你幾乎被聚會、應酬和各類社交填滿，朋友、工作圈、各種邀約不斷，人脈運勢旺盛且具建設性，雖然累，但每次往來都在累積信任和曝光。7日起水星、金星、太陽陸續進入十二宮，人際能量逐漸退場，你開始想休息，適合沉澱、回收能量、整理思緒。水星逆行帶來內在反思與潛意識提示，提醒你傾聽身體與心靈的需求。二月中旬後溝通不良問題浮現，下旬後邊界意識明顯增強，有被迫獨立的情形你開始辨識哪些責任歸屬，逐步建立自我定位與界限感。三月木星順行後家、房產與人生基礎逐漸重啟，暫時休息整頓能量，但也要小心業力爆發。
獅子座
二月的獅子座，人際與合作是絕對主軸。五顆星齊聚七宮，讓你頻繁出席各種場合，圍繞著另一半、合作夥伴與重要對象打轉。你會被喜歡、被需要，也容易被拉進新的合作與計畫中，整體互動氣氛友善，彼此願意配合。不過火星也在其中，親近的人可能丟來緊急任務，甚至伴隨批評與攻擊，讓你在鎂光燈下既風光又有壓力。
中旬起星群陸續進入八宮，焦點轉向金錢與利益分配，像是分紅、投資、保險、借貸或大筆支出，都是繞著「共同資源」打轉。這個月有偏財運，但水星逆行提醒你，涉及金錢與信任時切忌一廂情願，別憑感覺或幻想就投入，不論是投資、人情或昂貴消費，都先小額、再觀察，避免事後後悔。整體來說，二月讓你看清關係中的現實面，也考驗你在光環下的判斷力。真正的回饋與保佑，將在三月逐漸浮現。
射手座
二月上旬，人際往來頻繁、奔波不斷，口舌是非也隨之增加。你說話直、反應快，容易一針見血，喜歡你的人覺得你真誠可愛，不喜歡你的人卻可能刻意誤解、放大你的話。特別是在朋友、同學、兄弟姐妹等「熟人圈」中，玩笑若過頭就容易翻車，這段時間務必留意表達方式與語氣。
中旬後星群移入四宮，生活重心轉向家庭與內在安全感。你更常待在家，關心父母、家人，或著手整理居家、佈置空間，搬家與房產議題也浮上檯面。但水星逆行讓家庭溝通變得微妙，情緒與感受說不清、剪不斷，表面和樂、內心卻有暗流，需要時間慢慢釐清，不可逃避。
同時，土星正式進入五宮，帶來「獨立之苦」。無論戀愛、子女或自我表現，都開始被要求收斂與負責。你不能再隨興即興，而是要有邊界、有規則、有準備。雖然少了自由感，卻能在兩年內打磨出更成熟、穩健、具份量的自己。
