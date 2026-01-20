唐綺陽公開五大「最難追星座男」攻略 不用再查這些星座怎麼追！

很多人在對某人有好感時，喜歡上網搜尋對方的星座，看看要怎樣才會令對方心動。星座專家唐綺陽公開五大最難追的星座男，建議如果遇到射手座、金牛座、天秤座、水瓶座和魔羯座時，最好要做好心理準備再下手。

唐綺陽大推12星座做這件事轉運 迎接2026火象年！

射手座

給人「花心渣男」印象的射手座，標準可是抓得很嚴。射手男表面上對另一半沒有要求，只看感覺，其實他們眼光高，喜歡征服「征服不了的人」，往往越容易得到反而越不珍惜。要打動射手男，除了外表要符合他們的審美標準，還要心靈、精神契合，有一樣的興趣更加分。同時還要他的朋友也認同，否則射手男會直接扣分。

金牛座

金牛男屬於裝傻派，要追金牛堪比在修行。因為金牛不會把想法說出來，很難走進他們的心，加上他們有信心不需要幫忙，讓追求者根本無從下手。金牛座的品味獨特，有自己的堅持，又很會裝傻，明明很敏感，但卻故意假裝聽不懂追求者的撩人話術。想要打動金牛座可以投其所好，了解他們的興趣，製造共同話題，用溫水煮金牛的方式，說不定有煮熟的一天。

廣告 廣告

金牛男不好追，要走進他們的心難度極高。

天秤座

天秤男為了氣氛和樂，往往表現出跟誰都談得來，但看似有好感的態度，其實很多時候都在敷衍。天秤座演技一流，不擅長拒絕和選擇，所以就算約得到也不代表他喜歡你。面對天秤男，可以走日久生情路線，不過他們非常被動，就算喜歡也不會主動告白。所以當察覺天秤男很被動，反而代表有譜，他們可能正在觀察對方的主動程度，藉此猜測曖昧對象是不是喜歡他。

天秤座面對曖昧對象非常被動，就算喜歡對方也不會主動告白。

水瓶座

再來是看似感情絕緣體的水瓶男，唐綺陽強調水瓶男不能靠追求，只能靠吸引，因為他們有一點自戀，理性且冷感，感情不是他們的第一順位，所以容易把追求者視為沒有魅力的人。所以把自己變得優秀，水瓶男自然會因為好奇而主動來靠近。

魔羯座

魔羯男好追和難追取決於「是不是他的菜」，他們最愛的是自己，曖昧初期可能會發展很迅速，但魔羯男很清楚自己要什麼，感情對他們而言沒那麼重要，所以可能雙方都已經發生關係，魔羯男還是拖著不肯交往。要魔羯男開始一段感情不容易，他們會評估很多方面，要找一個能為他增添生活樂趣和便利的人，而他們表現出來往往是冷冷的，只有不畏風寒、無懼冷漠的人才有機會發展下去。