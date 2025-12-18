唐綺陽公開12星座的孩子要這樣教 鍾欣凌拿2個女兒沒轍！

李李仁和鍾欣凌因為合作《拜六禮拜》，拍戲期間時常會交流教育理念。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，和唐綺陽討論「12星座育兒法」。李李仁笑說曾跟鍾欣凌提到，父母最常要練一種「氣功」，就是「深呼吸」。鍾欣凌趕緊唐綺陽請教，如何制止2個女兒天天吵架，身為獅子座媽媽實在做不到心平氣和保持公平。

水象星座

唐綺陽從水象星座的孩子開始分析，因為水象想當個好小孩，適合用鼓勵式的教育法，對他們多點關心和溫柔。如果時常否定水象的孩子，唐綺陽說可能會發生極端狀況，孩子包容父母到極限後心冷切斷連結，再也問不出任何真心話。

火象星座

火象的孩子在唐綺陽眼中相對簡單，從小習慣有什麼說什麼，只是偏調皮搗蛋、橫衝直撞，讓父母很頭痛。獅子座的鍾欣凌和射手座的索艾克完全同意，覺得還是讓火象去衝，父母在後面接著就好。李李仁聽了直搖頭，他屬於保守派的爸爸，寧可把孩子看緊緊，在出事之前就先喊卡。

火象星座的鍾欣凌從小就是有話直說的類型。

唐綺陽建議可以和火象小孩溫和溝通，展現對小大人般的尊重，就可能讓火象小孩放棄莽撞的念頭。鍾欣凌想起來射手座女兒兔寶就是這樣，命令她去睡覺根本不聽，但有次朋友跟兔寶好好溝通，真的成功讓兔寶遵守承諾去睡覺。

土象星座

李李仁和一雙兒女都是土象星座，面對倔強的土象性格，他直言「爸媽更要好好講」。李李仁表示，土象個性固執，如果跟土象硬來，只會變成發現孩子比你更硬。

李李仁教育土象星座小孩的心得就是要好好講。

唐綺陽說土象星座自有一套規矩，不相信自己的規矩行不通。李李仁也從中學到，要讓土象去嘗試，等他們發現行不通，自然會回頭另尋他法。唐綺陽建議，不妨跟土象小孩討論為何要這麼做，小孩發現爸媽願意理解，自然會覺得被信任並且要做得更好。做到這點後還要適時讓土象孩子釋放，讓他們敢活潑一點，不然土象到極致容易自我限制，只有比較活潑的土象會選擇做自己。

風向星座

至於面對風象的小孩，唐綺陽覺得不妨當成「天才」來看待。因為風象自認聰明，充滿好奇心和探索世界的欲望，只要透過交談就能發現自己懂得比對方多。既然如此，可以讓風象的小孩擁有選擇權，讓他們覺得自己的人生由自己掌控，而不是單純只為滿足父母的欲望。