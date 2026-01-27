唐綺陽公開12星座隱藏人脈！這星座靠一張嘴就能直接少走彎路

每個星座都有屬於自己的隱藏人脈，如果遇到卡關的時候，12星座可是能發揮不同的人脈實力，幫助自己突破瓶頸。星座專家唐綺陽公開「你所不知的12星座隱藏人脈」，有的星座的人脈遍及五湖四海，有的星座甚至能把小人變貴人，還能在人生中少走很多彎路。

雙子座｜牡羊座｜獅子座

首先是跨領域人脈高手，分別有雙子座、牡羊座、獅子座。雙子座是出了名的「喬王」，不分交情深淺，也不會怕麻煩，從難訂的餐廳到一票難求的演唱會，雙子座都能透過遍布各界的人脈，喬到需要的資源。

牡羊座的人脈同樣又深又廣，他們對有興趣的事情總是一頭熱，自己一個人栽進去，很快就能結交到知心朋友，時間久了自然就形成不同的朋友圈。獅子座人脈廣，而且專吸強者，他們擅長在職場上展現優秀氣場，使人慕名而來想認識。因此工作愈久，認識的菁英也就愈多。只是獅子座最怕欠人情，真的碰到事情可能不好意思開口求救。

射手座｜魔羯座｜金牛座

再來是擁有超給力人脈的射手座、魔羯座和金牛座。射手座靠著嘴甜，走遍天下無難事，不管他們的讚美是不是真心，都給人感覺很有誠意，因此射手座也是12星座中長輩緣、長官緣的翹楚。除了會說話，射手還很會做人，有了長輩、長官相助，讓射手可以少走一些彎路。

唐綺陽稱讚射手座的長輩緣是12星座中翹楚。

魔羯座則是靠紮紮實實地打下一山人脈，他們總是自己扛起責任，可靠踏實的模樣深得人疼，沈穩的氣質容易和長輩成為忘年之交。唯一要注意挑剔病，連長官他們都敢挑，可能會把吸引來的人脈嚇跑。金牛座偏好靠著做自己，等待伯樂上門。金牛表面淡定，實則充滿熱血和忠誠，會為了貴人鞠躬盡瘁，很容易結下師徒關係，或被視為接班人。

金牛座只要遇到伯樂，馬上就能步步高升。

處女座｜天蠍座

處女座、天蠍座屬於日久見人脈的類型，處女座不願麻煩別人，總是默默做事，讓人在心裡加分。處女座也喜歡和優秀的人來往，最信任的人脈都是身邊的老朋友，因此他們平時會自有一個小圈圈。天蠍座的隱藏人脈近在眼前，雖然容易招黑，但也有老朋友默默守護，這些自己人會在天蠍出事的時候挺身而出，也因為愛天蠍，會願意說真話。

天秤座｜水瓶座｜雙魚座｜巨蟹座

最後天秤座、水瓶座、雙魚座和巨蟹座，人脈其實就是自己。天秤座的專長是「養關係」，只要有心總是能扭轉氣氛，靠換位思考的能力維持和諧的人際關係。所以往往聽到天秤座的名號，大家都會願意再次合作，因為他們早就在維繫關係中建立起隱藏人脈。

水瓶座的人脈藏得很奇怪，平時看似對事情豪不關心，但很多事情都看在眼裡，心思細膩加上有里長伯的熱心，所以會在別人有需要時跳出來幫忙。這樣的反差感令人印象深刻，對方的反應也會讓水瓶座很有成就感。雙魚座的人脈藏在空氣中，總是比別人更早讀懂空氣，簡單的關心卻能馬上拉近彼此距離，甚至能把小人變成貴人。

雙魚座擅長透過不經意的閒聊，拉近與別人之間的距離。

巨蟹座需要擦亮自己的雙眼，付出最多卻總感覺被辜負，所以有不愉快最好馬上說出來，不要等到滿腹苦水時大爆發，導致好人脈被情緒掩蓋。