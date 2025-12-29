唐綺陽初體驗怕獻醜 被挖出隱藏技能：不該被埋沒

唐綺陽演唱〈等不到的等〉美聲震驚網友。風暴國際股份有限公司提供



「國師」唐綺陽首度跨界獻聲演唱靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲〈等不到的等〉，MV昨（12╱28）上架後掀熱議，她坦言是因學弟、監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵才踏出這一步，「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒」。

因想嘗試不同的創作形式，唐綺陽決定接下挑戰，但真正錄歌時才發現比想像中更緊張，「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚」。再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她終於完成難得的音樂挑戰。

廣告 廣告

初孟軒（前）在《啵me之我的青春住了鬼》中騎腳踏車載著邵雨薇，畫面青春洋溢，但拍攝時必須忍著寒風吹拂。風暴國際股份有限公司提供

〈等不到的等〉以「等待」為題，描寫人在極度孤單與絕望中，仍選擇留下來、替自己守住一個交代的心境，唐綺陽認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄」。她分享人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身，其實也是一種幸福。

MV畫面則是唐綺陽在錄音室深情獻唱的畫面，與男女主角邵雨薇與初孟軒在劇中相遇、相知的片段交錯呈現，唐綺陽推薦：「如果你對跨越時空、生死與情感的故事有興趣，歡迎來看《啵me之我的青春住了鬼》。」電影1月23日上映。

更多太報報導

「電商女帝」台中跨年豪撒200隻Labubu 拼麗寶樂園300秒煙火秀

《客家廚房2》大咖神祕客突闖入 李元日崩潰：別讓專業的來

朱孝天翻臉F4全寫進《西門町一番地》 跨年場祭限定暖場禮