唐綺陽唱了！首跨界獻聲電影主題曲 網掀討論「不可能這麼好聽」

【緯來新聞網】占星專家「國師」唐綺陽首度跨界獻聲演唱MV於昨（28日）上架後立刻在社群平台引發熱烈討論，粉絲驚喜直呼：「聽到前奏就哭了，這歌會紅。」、「不可能國師唱歌這麼好聽吧！」、「聲音太有故事感！」紛紛盛讚她的美聲為電影注入全新的情緒層次，談到這次答應演唱的原因，唐綺陽坦言，電影監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵，是她踏出這一步的關鍵，「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒。」

唐綺陽開金口演唱電影主題曲〈等不到的等〉。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

唐綺陽進一步分享，監製蔡意欽是自己的學弟，當初接到邀請時其實既意外又躍躍欲試，在對方的盛情之下，加上自己也想嘗試不同的創作形式，決定答應挑戰！真正走進錄音室後，才發現這次經驗比想像中更緊張，「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚。」再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她逐漸放下緊張，最終完成這次難得的音樂挑戰。



〈等不到的等〉是一首深沉內斂的抒情歌曲，以「等待」為題，描寫人在極度孤單與絕望中，仍選擇留下來、替自己守住一個交代的心境，歌詞巧妙結合電影劇中劇《寶釧》的意象，呼應「薛平貴與王寶釧」中「寒窯苦守十八冬」的情感原型，並揉合現代唱腔與歌曲聲調，讓古老的等待情懷轉化為貼近當代的情感獨白，許多網友都被這一段歌聲感動：「台語部分起雞皮疙瘩！」「台語那段是神來之筆，老師的詮釋很有韻味。」MV畫面則是唐綺陽在錄音室深情獻唱的畫面，與男女主角邵雨薇與初孟軒在劇中相遇、相知的片段交錯呈現，和歌曲情緒相互呼應。



唐綺陽談到自己對〈等不到的等〉的理解，她認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄。」她也分享，人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身，其實也是一種幸福。最後她也推薦觀眾走進電影院，「如果你對跨越時空、生死與情感的故事有興趣，歡迎來看《啵me之我的青春住了鬼》。」

初孟軒騎腳踏車載著邵雨薇，畫面青春洋溢，但拍攝時必須忍著寒風吹拂。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出。電影透過青春、鬼魅與劇場元素交織出一段遺憾與救贖的愛戀，將於2026年1月23日全台上映。

