唐綺陽回顧2025地動天搖！直言「想必沒人好過」樂觀預言：2026嗨到失控

星座專家唐綺陽近日在臉書發文回顧2025年嘆「想必沒人好過」。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

有「國師」的星座專家唐綺陽，近日在臉書發文回顧即將結束的2025年，以「地動天搖」形容這一年所帶來的巨大衝擊，直言時間飛逝，「再過半個月就要跨進2026年」，讓人不禁感嘆世事變化之快。她指出，2025年在星象上出現罕見的「五星移位」，天王星、海王星、冥王星形成小三角，加上土星與海王星交錯進出牡羊與雙魚，整體氛圍劇烈翻轉，幾乎改寫了所有人的人生劇本。

唐綺陽形容，這一年讓許多人深刻體會到「人生不由自己掌控」的無力感，不只是外在環境動盪，連親近的人也可能改變、離開，原本以為能倚靠的關係不再可靠，計畫中的目標也可能瞬間化為泡影。她坦言，無論是感情、事業還是名聲，2025年都充滿暗潮洶湧的變數，「想必沒人好過」，不少人都在悶與暗中的破壞裡，度過一段七葷八素的日子。

唐綺陽預言明年2026年會嗨到失控。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

不過，唐綺陽也替即將到來的2026年注入希望。她預告，2026年的能量將與2025年截然不同，火象能量將取代水象的壓抑，整體氛圍「嗨起來、狂起來、嗆出來」，鼓勵大家起心動念、想做就去嘗試，而且事情顯化的速度會非常快。她直言，自己相當期待2026年的到來，因為受夠了模糊與拖延，很多事情「早該往下推進」。

此外，唐綺陽也宣布，將不再推出「解答之書」，改以YouTube直播的方式，獨家解析2026年完整年度運勢，並分享「每個星座2026年必做的三件事」。直播將於1月4日至1月6日連續三晚進行，依照開創、固定、變動星座分批解說，陪伴粉絲迎接新的一年。最後她感性表示，希望大家和她一樣，對即將到來的2026年充滿期待，迎向一個更乾脆、光明正大的新開始。

