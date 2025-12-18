唐綺陽宣布「不出版星座書」！改用1方式陪粉絲迎2026

生活中心／張予柔報導



星座專家唐綺陽近日工作滿檔，主持節目、直播邀約不斷，迎來生日之際，又意外收到一份價值不斐的驚喜禮物。這份六位數的生日禮物，來自知名珠寶品牌的項鏈與戒指，不僅象徵祝福，也成為她人生重要階段的見證。唐綺陽收到後又驚又喜，戴上飾品的瞬間更直言「幸福指數直接超標」，感性分享這份禮物背後所承載的心意，讓她備感溫暖。









唐綺陽分享，人們的穿搭與配飾選擇，往往會反映當下的狀態與能量。（圖／翻攝自臉書粉專@唐綺陽占星幫）

談到首飾與心境的關係，唐綺陽也分享自己的看法。她認為，隨著星象變化，人們的穿搭與配飾選擇，往往會反映當下的狀態與能量。「黃金的溫潤光澤不只有美感，更帶來沉穩的安定能量。」她表示，在忙碌與變動快速的生活中，一件能陪伴多年的金飾，更是一種對自己的肯定。

唐綺陽宣布將不再出版年度運勢書籍，改以YouTube會員直播的形式。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

值得注意的是，唐綺陽近日在臉書上透露，未來將調整工作方式。已經奔6的她坦言，考量到體力與視力狀況，將不再出版年度運勢書籍。不過，她也同步宣布，將改以YouTube會員直播的形式，獨家分享2026年的整體運勢解析。唐綺陽表示，屆時將連續三晚、從明年1月4日至6日進行直播，每晚解析四個星座，除了完整的年度運勢走向外，也會為每個星座整理「2026年必做的三件事」，陪伴粉絲迎接嶄新一年。

唐綺陽預告大家將迎接一個「很嗨的年」，且有別於「2025年的悶與暗中破壞」。（圖／翻攝自臉書粉專@唐綺陽占星幫）

唐綺陽同時回顧2025的五星移位，她形容簡直地動天搖，「天、海、冥形成的小三角，正在改寫所有人的命運，土海連袂進牡羊又回雙魚，也昭示著氛圍丕變，令人七葷八素中，親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色，充分展現，人生不由自己掌控的無奈」，她直言「想必沒人好過」。但幸好今年即將過去，在2026年當口還可以展望未來，唐綺陽預告大家將迎接一個「很嗨的年」，有別於「2025年的悶與暗中破壞」，火象能量將迥異水象，會有嗨起來、狂起來、嗆出來的力道，能量也鼓勵大家起心動念，想要就去做做看，所有劇情顯化的速度非常快。



