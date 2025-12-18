唐綺陽成為星座專家竟和天蠍特質有關 自我療癒能力太強！

同樣都走實力派路線的戴愛玲和董柏霖（柏霖PoLin），在歌手路上經歷過高低起伏。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，分享與自己成長的小故事，也從唐綺陽解析「自我療癒星座TOP3」當中，更加認識自己。

魔羯座

在「自我療癒星座TOP3」中，第三名上榜的是魔羯座，骨子裡強大，不讓自己沉溺於失敗。唐綺陽說，魔羯座的人雖然會擺苦瓜臉，但平時不太叫苦，不願意覺得自己失敗。雖然魔羯座寧願自己鴨子划水也要嘴硬，但唐綺陽認為就讓魔羯座經歷這個過程，不然他們也不覺得自己成功。正好柏霖PoLin的弟弟是魔羯座，和戴愛玲聽了都頻頻點頭。

水瓶座

第二名是水瓶座，擁有自己的精神宇宙，不隨他人起舞。唐綺陽笑說，水瓶自己有自己的一套宇宙觀、人生觀和價值觀，接收不到別人的訊號，反而成為另類的療癒糧食，能夠照顧別人。

天蠍座

第一名是唐綺陽的天蠍座，因為自尊心不允許消極，加上會把挫折當成教訓，所以個性堅強。魔羯座雖然也算堅強，但和天蠍座需要失敗不同，因為有了失敗、仇恨，天蠍才會讓自己更強大，沒有這些逆境刺激反而會讓天蠍變得很普通。

廣告 廣告

天蠍座的特質促使唐綺陽鑽研星象成為業界頂尖人物。

唐綺陽解釋，天蠍骨子裡也有金牛的一面，能夠吃好穿好用好當然不錯，但有負能量後會更加振作，思考自己想要成為什麼樣的人。唐綺陽笑說，一旦走進這個自我療癒的程序，「你就會變成唐老師喔」。