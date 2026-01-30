唐綺陽提醒二月山雨欲來！難以想像變化來襲 關鍵是「活下來」

星座專家唐綺陽近日分析2月運勢，將面臨占星界大事的「土海合相牡羊的新紀元」，她指出，各種不按牌理、難以想像的變化球暴雨即將來襲，可以說是「山雨欲來」，活下來並走在對的路上，才能展開新世界。

唐綺陽在臉書粉專「唐綺陽占星幫」發文指出，相信大家都能感到那股「管你的、不演了」的勢頭，局勢大改的變化「山雨欲來」。她表示，這是世界與每個人的重大轉折，雖不是瞬間，而是「漫長的兩、三年」，但不代表過程和緩，是有牡羊的「速度、火氣、爆感」，加之合併二月天王順的震動、四月天王跨欄震動，綜合觀之，各種「不按牌理、難以想像的變化球暴雨」，即將來襲。

她稱，今年的每個月都是重點，都有明顯的突發狀況，都有看似突然，但其來有自的突發，唐綺陽稱，關鍵就在「該如何在暴風雨中穩住自己，活下來，走在對的路上，才能展開自己的新世界。」

唐綺陽指出，大家很擔心戰爭那件事，但自己覺得不至於，它只會是未來兩年的話題，比較需要擔心2034年。她還提到，水星要在2/7待到4/15，中間有逆行，2/26到3/21，但逆行的效應在二月中就開始，大約是大年初二、初三，溝通不良、3C故障的事就會有，呼籲大家要早點做準備。她接著表示，牡羊接下來會影響2年，牡羊就是做自己，土星來了每個人都有「做自己」的煩惱。

