唐綺陽提醒充滿驟變的11月運勢 當心業力大爆發

唐綺陽提醒在充滿驟變的11月 當心業力大爆發（圖：小娛樂）

2025年進入尾聲，唐綺陽日前直播解析11月星座運勢，特地點出11月份有特別的關鍵作用，幾乎每天都會收到令人震驚的消息，或是有令人感嘆的生老病死。在五星逆行的11月，唐綺陽提醒會有「祕密大爆發」和「因果顯化」等現象，過去的風波會掀起，許多突如其來的事情容易使人手忙腳亂，可以說本月就是「驟變之月」。



而天蠍月也和性別、性、死亡等議題有關，同時要小心火、衝動等意外，很多難以想像的突發狀況，都會在11月發生。金火衝刺也促使桃花滿天飛，著名的夫妻情侶檔話題特別多，在水逆的影響下，3C產品、交通和溝通等問題也會特別多，最好要再三謹慎確認。之後火星進入射手，也會讓射手座有爆紅、爆氣等狀況。除了天蠍、射手，巨蟹、雙子和金牛也都可能成為焦點人物，健康方面也容易有突發，不要小看平時身體發出的警訊。

雙子座：

因為他人導致手忙腳亂，不停處理瑣事，容易覺得有人跟你過不去。要應付來自上面的事。如果做得好，11月到明年1月有升級機會，做不好就會讓過去被檢討、往下掉。注意健康，適合就醫或調養。有不錯的桃花運，來自於舊識，特別有命運在暗中運籌帷幄的感覺。

天秤座：

非常忙碌，工作能力容易被看見，和錢有關的事特別多。注意身體休息、保養，防止老毛病復發，準備迎接突如其來的旅行。11月、12月都有可能做出重大決定，像是離開或轉換跑道，也可能被更高層級的人挖角。桃花運不錯，多是別人對你有好感。一旦有機會約會，可能天雷勾動地火進展神速。

水瓶座：

焦點會轉回家與內在世界，家庭與事業會彼此牽動，最近會頻繁出入人多的地方，容易「一炮而紅」的時期，無論好壞都會被看到。擁有超好的形象運、長官緣強，這段時間要特別留意「內部的風暴」，貴人也可能一夕翻臉。這個月會是一個「定位」的時期，自我價值展現。感情運方面，容易對志同道合的人產生好感，桃花多半會突如其來出現。

巨蟹座：

能見度非常的高，家人會以你為傲，戀愛運強勢，而且對象條件很好，願意公開、帶你亮相，甚至是別人眼中的男神女神。除了愛情甜蜜，生活層面也很緊湊，小心身體過勞，不論是自己還是家人，可能得常跑醫院。

天蠍座：

會特別思考「我自己」，不一定真想改變，但會因應外界意見做些調整。感情可能遇到曾曖昧的人或暗戀對象，但仍把焦點放在自己身上。未來一個半月容易花錢如流水，要控制慾望，避免衝動購物。健康方面要留意「血光」能量。

雙魚座：

能見度很高，容易被看到過去的行為與狀態。會感到壓力，往好的方向講就是變得更成熟、沉穩。會有突如其來的高飛機會，或遭到公然嫌棄，都與過去做人做事的表現有關。感情方面相當熱鬧，桃花運旺，但注意不要飢不擇食。

牡羊座：

隱憂會被放大，開始嘗試新的方向，注意影響到目前生涯的秘密和小人。要順應命運，感受天意，謙卑面對，不自以為是。有突如其來的出國運，情感可能有危機感或性問題，要小心爛桃花，很容易翻車。

獅子座：

秘密可能被發現、被公開，影響你的生涯，要特別防小人。會感到委屈，想看到惡有惡報，形象與地位可能驟變。忙家裡的事情，桃花運強，積極打扮逛街。年底這兩個月，感情運、亮相運、舞台運都不錯，容易遇到水星型或火星型對象。

射手座：

承擔業力大爆發，容易被看見、掌聲大，打擊也大。可能會遇到大師、權威或信任的指導人物，會感受到陰錯陽差、人際結構改變。家庭或自我安全感流失，自己人可能成為壓力來源，過去言行的影響發酵，可能詞不達意容易被誤會，要特別當心，表達沒有傳遞好，特別容易說錯話得罪人。不缺桃花，容易遇到已有對象的人，小心已婚者來靠近。

金牛座：

容易忽然間想做什麼，可能忽然離群索居、宣佈人生大事或大決定。事情繁重，有很多人要應付，容易情緒特別的多，要注意被欺負或隱私被揭露，性的部分有可能被放大，有職場戀情的可能，別人會主動來靠近。

處女座：

多多少少感覺不順，要小心家裡內部狀況。壓力來自於合作的人，如果不夠能幹，就有可能被拔掉。出外容易交到朋友的，有機會進一步發展，星象利於輕鬆交友。

魔羯座：

生涯的轉折點到來，改變多半發生在11月下旬，會想突破、克制或封鎖。會面對公眾事務，例如辦活動、看展覽、聽演講、逛街等，也容易成為大家討論的話題。能力受肯定，事情特別多，聚會特別多，也容易出名，負面來看容易有冰火五重天的感受，有可能業力大爆發，也要注意健康，建議全面檢查。想要算命或尋求身心靈療癒，感情上可能有出乎意料的變化，最好放寬心面對各種驟變。