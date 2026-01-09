唐綺陽揭「活出高級感」星座排行！王心恬、劉容嘉雙雙上榜

王心恬、劉容嘉、夏宇童身為35+的女性代表，生活品味是不少女性的參考指標。她們一起在Yahoo《唐綺陽談星私廚》分享精緻女人的生活哲學，正好唐綺陽列出「活出高級感」的四大星座排行榜，王心恬和劉容嘉雙雙上榜，原來她們的品味和美感養成深受星座影響。

王心恬稱讚巨蟹座用的東西都可以相信。

「活出高級感」第四名是水瓶座，不落俗套，喜歡追求獨特風格。唐綺陽打趣：「水瓶座愛跟人家不一樣，人家夫妻恩愛，他就是要不恩愛，這樣才能獨特。」因為水瓶座認為落入俗套代表俗氣，如果大家都一樣，實在沒意思。水瓶座的王心恬聽了連連點頭，唐綺陽就遇過水瓶座朋友不管公司同事眼光，打扮成夏威夷風去上班，公司同事早就習以為常，把她當成公司裡一道特殊的風景。

第三名上榜的巨蟹座講究吃穿，居家品味獨到。劉容嘉正好就是巨蟹座，被唐綺陽點出「龜毛」、「講究」的特質，不管是吃穿還是居家品味，巨蟹座都不馬虎。王心恬的巨蟹朋友熱愛購買家飾，而且因為有眼光和品味，讓她大推巨蟹用的東西都可以相信。

唐綺陽認證有錢的巨蟹座可能會變名牌控。

唐綺陽表示，巨蟹買東西不隨便、不將就，久而久之自然散發高級感。唐綺陽笑說，如果再有錢一點，巨蟹座會成為名牌控，因為名牌是最有保障的高級，而且不會盲目跟隨潮流，喜歡挑保守的萬年款。

第二名處女座，重視價值與品質，特別追求細節。唐綺陽舉例，處女座挑選保養品會把外包裝列入考量，連同瓶罐工藝一起評估。演藝圈處女座的代表蔡依林，養生作息一出大家都想學，想像天后一樣活得高級又自律。

雖然天秤座上榜，但唐綺陽認為還是有分別。

第一名的天秤座天生具有鑑賞能力，對美感相當執著。唐綺陽覺得天秤座分成兩種，一種是不管別人的意見，另外一種就是真的自帶高級感，審美能力很強而且對美很執著。唐綺陽舉例，如果看到充滿品味的天秤座褲子破了，一定是故意破的，頭髮亂了也是故意的，就是故意亂中有序，突顯個人風格。