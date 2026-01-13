唐綺陽揭「腦洞大開」星座Top3！潘慧如雙魚座奪冠

潘慧如長期投入推廣毛孩照護，近年更投入寵物旅館業，要讓住宿的毛孩們都能享受到不關籠的度假體驗。她到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，和唐綺陽聊到「腦動大開！想像力豐富的三大星座」，果然潘慧如的雙魚座榜上有名，成為第一個上榜的星座。

唐綺陽分析，雙魚座夢幻浪漫，喜歡創造完美結局。潘慧如非常了解雙魚座就是愛幻想，就連當初她要開寵物旅館，也是幻想催生的產物。潘慧如坦言，當初把一切想得都很美好，雖然身邊的人不停警告她會碰到員工的問題、寵物生病的問題，但她覺得「一切的問題都不是問題」，如今確實遇到員工管理不易的狀況。

唐綺陽大方承認天蠍座喜歡偷偷幻想。

雖然鍾瑶安慰她，有實踐就不是幻想，但潘慧如已經體會到現實和幻想還是有差距，苦笑：「我還是回到幻想世界好了。」唐綺陽完全理解，當雙魚座「雙腳落地」開始執行後，就會察覺沒有那麼浪漫。但也正因為有想像，雙魚座才能做很多大家認為很不切實際的事情。

接著上榜的是天蠍座，情感豐沛，總愛幻想神秘世界。唐綺陽就是天蠍座，大方承認確實幻想力豐富，只是差別在於天蠍座屬於「偷偷的想」。畢竟身為公眾人物，唐綺陽在外受到各種眼光監督，但「想一想總可以」。她大方承認這也包括「意淫」，「我在訪問小鮮肉的時候，你們怎麼知道我在想什麼呢」。

鍾瑶的姊姊正好是雙子座，每天都有好多想法。

第三個上榜的星座是雙子座，思想跳躍，總會產生無數聯想。潘慧如認為說不定雙子座很適合當經紀人，靠著天馬行空的亂想，讓藝人不停去嘗試。鍾瑶的姊姊是雙子座，每天都能給出非常多的想法。鍾瑶強調：「重點是他們會實踐，有能力實踐他們才會這樣想。」唐綺陽補充，就算是自己提出的想法，雙子隨時可以推翻，然後再換一個。

相較之下，獅子座的鍾瑶務實很多，就算會幻想，她也會透過寫書等形式，讓幻想用不同的方式落實。