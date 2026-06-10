唐綺陽揭密「凍齡3星座」越老越有少年感！雙子靠好奇心、射手座永遠不服老
現代人大多追求凍齡，尤其是心態年輕，會讓整個人呈現出少年感。星座專家唐綺陽在Yahoo《唐綺陽占星私廚》中，與來賓趙傳聊到「年齡只是數字！心態年輕的三大星座」，只要太陽、月亮、水星、金星、火星等有這些星座，都會受到影響。
延伸閱讀：唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12星座水逆、感情、工作一次看
射手座Sagittarius
心態永遠不服老！保有青少年熱情與愛好是凍齡秘訣
第一個上榜的是射手座，喜歡嘗鮮讓生活變有趣。唐綺陽表示，射手座屬於心態上永遠覺得自己沒有老，除非生病，才會向年紀低頭。射手座的索艾克就是如此，他至今保有青少年時期的興趣和愛好，包括打扮也維持過去的習慣。唐綺陽想到男生在求學時期最愛做的「投空氣籃球」，趙傳一聽當場承認「這個我常做」。
雙子座Gemini
滿滿好奇心是年輕關鍵！趙傳靠「觀察」拉近父子關係
第二名擁有年輕心態的是雙子座，喜歡追尋未知，動力源源不絕。唐綺陽認為雙子座最顯年輕的關鍵就是「充滿好奇心」，總覺得世界新知探索不完。雙子座的趙傳連連稱是，直說新知會讓人保持新鮮感，對生活、生命充滿熱情。唐綺陽的雙子座朋友特別喜歡觀察人，透過聽到別人的對話，產生源源不絕的幻想。
正好趙傳提到，先前會站在窗外看著兒子上課，符合唐綺陽和索艾克對雙子座獨特個性的印象。唐綺陽說趙傳的行為非常雙子座，除了維持喜歡觀察的性格，也可以看看小孩學了什麼，了解小孩的學習過程。趙傳解釋，主要是希望能參與小孩的生活，沒有錯過小孩的學習過程，而且因為有足夠的陪伴和相處，父子關係相當親近。趙傳也提到，是兒子教會自己怎麼去擁抱和愛。
處女座Virgo
水星守護求知慾極強！默默與時俱進展現「逆齡容貌」
第三個上榜的是處女座，擁有開放心態接納新事物。唐綺陽分析，處女座是水星守護的星座，求知慾很強，雖然不像雙子一樣是很外顯式的年輕，但等到有一定的年紀再觀察，處女座往往容貌都保持得滿年輕，因為他們早就默默地與時俱進。
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