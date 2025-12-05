唐綺陽揭曉善於提供情緒價值的星座TOP 3 李李仁爆「所有男人都這樣」慘遭鍾欣凌出手教訓 ｜唐綺陽談星私廚
當李李仁遇到唐綺陽，竟當眾冒出「危險發言」？李李仁和鍾欣凌到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，聊到「善於提供情緒價值的星座」排行榜，和唐綺陽一起暢談是哪些星座特別有共情能力，也特別願意傾聽別人講話。沒想到提到這個星座的特質時，李李仁突然語出驚人，連鍾欣凌都聽不下去，當場出手教訓他。
TOP 3 天秤座
第三名天秤座注重人際關係，十分善解人意。鍾欣凌的老公正好就是天秤座，第一反應竟然是露出吃驚的表情。唐綺陽稱讚天秤座願意共情、換位思考，只是對自己人比較容易露出真面目，導致自己人會覺得還好。唐綺陽也說：「一旦覺得還好，表示這個天秤跟你很熟。」因為要跟天秤座很熟的，全世界大概只有個位數。
李李仁笑說：「不知道是不是所有男人應該都這樣？對外面的人比較好。」唐綺陽馬上吐槽：「你是訓練有素的才這樣。」鍾欣凌也忍不住大笑拍打李李仁，沒想到他講得這麼真切。唐綺陽更擔心他「回去會不會不測」，還補上一句「我會跟陶子講」，嚇得李李仁連忙求饒。
唐綺陽補充說明，天秤座講求公平，因為希望談話成功所以不會當眾吐槽，但心裡不見得同意對方發言。所以有時候天秤座聽別人罵太兇，會替被罵的人講話，這不是代表他選邊站，而是追求平衡的天性使然。
TOP 2 雙子座
第二名雙子座善於察言觀色，分析能力很強。唐綺陽說，雖然透過川普讓全球看到雙子的瘋狂本色，但一般的雙子座會在自己的位置上，扮演好得體的角色。身為風象星座，雙子愛交朋友、喜歡氣氛很和諧，讓自己很受歡迎。所以雙子座不僅共情能力強，還會提供很多點子。
TOP 1 巨蟹座
第一名是天生細膩敏感的巨蟹座，喜歡溫暖氛圍。唐綺陽點出巨蟹座和天秤座不同，比較會共情在他愛的人身上，對不愛的人偏冷漠。巨蟹會察言觀色，照顧說話者的情緒，因此如果想要聽真話，唐綺陽建議可以找天蠍、金牛和水瓶座，絕對沒在客氣。
而巨蟹的對宮就是摩羯座，正好是李李仁的星座。唐綺陽分析摩羯座會有愛家的形象，看似冷硬無聊，但很多喜劇演員都是摩羯座。確實像李國修、金士傑都是摩羯座，李李仁也頻頻點頭。不過唐綺陽補充，摩羯座雖然也想共情，但不知道該共情到什麼程度，所以導致別人看來就是一副撲克臉。
