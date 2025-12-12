唐綺陽揭曉最適合投身服務業的星座 胡釋安榜上有名 小禎震驚「連佩甄也上榜」

小禎和胡釋安姊弟為節目《胡來旅行社》，一家人聯手為客人量身打造行程。小禎和胡釋安一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，看看他們是不是天生具有從事服務業的特質。果然在「最適合投身服務業的星座Top5」當中，胡釋安就榜上有名。

雙魚座

第五名雙魚座，善用同理心感知顧客需求。唐綺陽覺得雙魚座是「演」得很像很會服務，正好李進良是雙魚座，還有徐若瑄、于美人，很會說話又有高度同理心，因此很適合從事服務業。

牡羊座

第四名上榜的是胡釋安的牡羊座，總是充滿幹勁，喜歡高效率解決問題。唐綺陽認為牡羊座滿適合從事服務業，因為牡羊不分大小事都只想趕快把事情做好。小禎的姊妹淘佩甄就是牡羊座，小禎透露佩甄「不會說不」，真的非常適合服務業。

小禎想到佩甄也是牡羊座。

天秤座

第三名天秤座擁有好品味，連帶顧客享有高品質服務。唐綺陽點出天秤座有完美主義傾向，同時具備美感和戰鬥性格，要做就做到最好，導致常常把自己忙死。

巨蟹座

第二名是喜歡展現溫暖關懷的巨蟹座，擅長營造家的舒適感。小禎好奇巨蟹座不是「毛滿多的」？唐綺陽表示這樣的巨蟹往往會自行創業，如果必須領服務業的薪水，應該也會做得挺好的，等存夠錢再去做自己想做的事。

處女座

第一名不意外是處女座，個性注重細節，不斷精進服務技巧。而且處女座喜歡做事，就算已經當了老闆，還是會親力親為示範給員工看。

小禎做事看心情，有時連自己都猜不透自己。

喜歡幫朋友做事的小禎並沒有上榜，射手座的她是付出型人格，敏銳度夠高，擁有不怕麻煩的特質。雖然光看這樣感覺射手座應該上榜，但小禎坦言自己做事很看心情，「連我都猜不透我自己」。