唐綺陽揭曉12星座追尋幸福指南 雙子座的幸福感竟會造成世界大亂？

現代社會人人都在追尋幸福感，星座專家唐綺陽公開12星座追尋幸福指南。

首先是「我自己顧得很好」組，分別是牡羊座、金牛座、天蠍座。

牡羊座

牡羊座如果能為所欲為又可以成功，那他們願意為這樣的幸福努力。外界可能以為牡羊喜歡衝，但也有牡羊把悠閒視為幸福的一種，所以想要給牡羊幸福感，就是不要過度限制他。唐綺陽提醒：「失敗會讓牡羊跌倒，但不自由會讓牡羊發瘋。」

金牛座

金牛座的幸福感就是把每一天過得像精品一樣，日常生活充滿儀式感，從高質感選物中得到佩服自己的成就感。金牛也是重感情的人，所以如果能記得金牛對你的好，也會讓金牛感到幸福。

天蠍座

天蠍座喜歡一個人待在自己的小宇宙，安心做自己就是靈魂充電的時光。天蠍的夢想就是不看標價買東西，如果這樣耍廢、躺平，還有人不會被天蠍的表象嚇跑，那天蠍一定格外珍惜。

第二組是「我們好我才快樂」的類型，就是巨蟹座、天秤座、獅子座、雙魚座。

巨蟹座

巨蟹座的幸福感來自被別人在乎、被需要，有人等他會讓巨蟹座超有安全感。巨蟹本身也喜歡照顧人，希望別人也用這種充滿母愛的方式來照顧他。巨蟹遇到懂他付出的人才會覺得安全，有了安心，自然就有幸福。

天秤座

唐綺陽形容天秤座是「隱藏版的牡羊」，雖然活成人生勝利組，卻不一定是他們真正想要的。天秤座想要的是跟在乎的人一起變得更好，有了另一半後，更害怕別人對他失望，所以天秤座會努力讓自己和對方共好。唐綺陽強調，如果跟不上天秤的節奏，可能會造成失衡，因此想要帶給天秤幸福，就和他「一起升級」。

獅子座

獅子座的幸福感來自於活得很認真，而且要能夠看得出來。獅子也會願意成為大家的靠山，成為被信賴的人，需要別人賦予他的信任。因此獅子最受不了明明很努力卻一直被冷落，想要讓獅子的熱情不熄滅，就要不吝給他們讚美。

雙魚座

雙魚座的幸福感來自活得很認真，不需要控制人生，只需要安心感受這一切。對雙魚來說最棒的就是有人能無條件地對待他們，他們也是命運的信徒，只要遇到命中注定的人，對方也有一樣的感覺，就會讓雙魚覺得被命運之神眷顧，幸福感爆棚。

第三組雙子座、水瓶座、射手座屬於「讓我自由否則就消失」。

雙子座

雙子座的幸福感來自於在群體中的自在，能在好友圈中無所不聊，會讓雙子座感到特別幸福。怕無聊的雙子座如果能從事有趣、好玩的工作，即使工作量大也不會覺得累。因此只要讓雙子座可以自由揮灑，他們就能完成許多不可能的任務。唐綺陽打趣：「這就是為什麼現在世界大亂的原因吧！」

水瓶座

對水瓶座來說，幸福感是人類發明的框架，無法以此衡量生命的意義。跳脫框架的水瓶座只要看到事情發展如自己所料，就會因為自己的聰明而感到幸福。追求靈魂層面的水瓶座幸福感不一定和自己有關，只要他在意的群體有好的發展，水瓶座也會感到快樂。

射手座

射手座更是不自由、毋寧死，他們害怕承諾變成枷鎖，能有在有聯結的狀態下保持距離，是射手最舒服的互動方式。他們的幸福感來自「我不是被逼的」，自願留下來才是最棒的境界。

第四組「有規劃才能幸福」的類型有處女座、魔羯座。

處女座

處女座看起來愛碎念，但實際上只是追求自己的節奏，因此只要能用自己的節奏做事，得到理解和尊重，處女座就會很幸福。

魔羯座

魔羯座的成功來自自我價值的實現，看著自己一步步越走越好的成就感讓他們無比快樂。因此他們喜歡排名，在意績效是否名列前茅，能夠一切都走在自己的軌道上，做自己都佩服的自己。