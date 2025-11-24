生活中心／綜合報導

星座專家唐綺陽公布11月24日至11月30日的一週星座運勢，她指出這週星象影響為「土星順行、水星快順行、木土三分相」；本週五土星順行在雙魚，過往的秘密有機會究責、翻案，隱藏的事件能夠尋求公道、公諸於世，魔羯、水瓶、天秤，原本卡住的事情開始動起來。週日水星順行在天蠍，週日前仍需當心3C產品或溝通出問題，內心念頭或死亡、性別相關等議題，會有新的想法轉折出現。至於「木土三分相」方面，象徵著年底前易發生社會指標性事件，將會影響社會潮流及動向。

廣告 廣告





唐綺陽揭本週運勢！土星順行在雙魚「過往秘密」有望翻案：隱藏之事將公諸於世

唐綺陽揭一週星座運勢。（圖／LineToday提供）

12星座個別影響：

牡羊：當心為追求效率過勞傷身；感情避免用責任綑綁



金牛：卡在細節小事需慢慢解決；感情太執著會煞風景



巨蟹：鑽牛角尖糾結易折磨自己；感情有修復關係機會



魔羯：因太過固執導致溝通不良；感情珍惜對方的包容







獅子：差臨門一腳再多點耐心；感情對象太完美要當心



天秤：過度謹慎恐會錯失良機；感情太嚴肅會擋掉桃花



射手：對嚴肅的人要認真應對；感情付出不對等會卡住



雙魚：貴人運旺但不能鬆懈；感情遇桃花要好好把握住







雙子：貴人的碎念是出自關心；感情太死腦筋會很掃興



處女：諸事順利但別太鬆懈；感情放輕鬆點會更有魅力



天蠍：工作成果出色受人稱讚；感情與個人的狀態有關



水瓶：升官運強受長官提拔；感情若是女性要柔軟一些





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：唐綺陽揭本週運勢「土星順行在雙魚」 過往秘密有望翻案：隱藏之事將公諸於世

更多民視新聞報導

阿北最終「會不會被關」？命理師預言4字主持人驚了

藍2026硬推他不妙？綠營女力「居強勢位」命理師說了

楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情

