唐綺陽揭本週運勢！木土被觸動「易發社會事件」

生活中心／綜合報導

星座專家唐綺陽公布12月8日至12月14日的一週星座運勢，她指出這週星象影響為「火星衝刺、木土被觸動、海王星順行、水星二度進射手」；本週火星衝刺，脾氣容易急躁，或遇事又急又快，特別要當心火災、衝突與交通安全。木土被觸動，容易引發社會事件，多留意觀察大趨勢。海王星順行，農曆年將至，做好準備迎接新局面。水星二度進射手，用更智慧的角度看事情，可為未來做規劃。





唐綺陽揭本週運勢「火星衝刺」當心3情況！木土被觸動「易發社會事件」留意大趨勢

唐綺陽揭一週星座運勢。（圖／LineToday提供）

12星座個別影響：



獅子：提起自信心工作表現才會好，感情也別太悲觀



射手：工作上立場搖擺影響大局，感情容易拒絕溝通



魔羯：避免操心過度勞心傷身，感情別自責樂觀一點



雙魚：付出前先問清楚工作目標，感情管好情緒才能加溫





巨蟹：長輩施壓需柔性應對，感情要珍惜對方的配合



處女：擔任支援獲得成就感，感情可發展職場戀情



天秤：遇到情緒化夥伴考驗耐性，感情太讓步會迷失自我



水瓶：遇強硬對手要巧妙應對，感情相處稍微就事論事





牡羊：工作按部就班成果穩定，感情稍微一板一眼少情趣



金牛：新計畫開跑躍躍欲試，感情愈活躍桃花愈旺



雙子：工作財務處理得心應手，感情說到做到最加分



天蠍：成果差強人意反而是好消息，有桃花但不是最愛

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：唐綺陽揭本週運勢「火星衝刺」當心3情況！木土被觸動「易發社會事件」留意大趨勢

