民視

唐綺陽揭本週運勢！木土被觸動「易發社會事件」

民視新聞網

生活中心／綜合報導

星座專家唐綺陽公布12月8日至12月14日的一週星座運勢，她指出這週星象影響為「火星衝刺、木土被觸動、海王星順行、水星二度進射手」；本週火星衝刺，脾氣容易急躁，或遇事又急又快，特別要當心火災、衝突與交通安全。木土被觸動，容易引發社會事件，多留意觀察大趨勢。海王星順行，農曆年將至，做好準備迎接新局面。水星二度進射手，用更智慧的角度看事情，可為未來做規劃。


唐綺陽揭本週運勢「火星衝刺」當心3情況！木土被觸動「易發社會事件」留意大趨勢
唐綺陽揭本週運勢「火星衝刺」當心3情況！木土被觸動「易發社會事件」留意大趨勢

唐綺陽揭一週星座運勢。（圖／LineToday提供）

廣告


12星座個別影響：

獅子：提起自信心工作表現才會好，感情也別太悲觀

射手：工作上立場搖擺影響大局，感情容易拒絕溝通

魔羯：避免操心過度勞心傷身，感情別自責樂觀一點

雙魚：付出前先問清楚工作目標，感情管好情緒才能加溫


巨蟹：長輩施壓需柔性應對，感情要珍惜對方的配合

處女：擔任支援獲得成就感，感情可發展職場戀情

天秤：遇到情緒化夥伴考驗耐性，感情太讓步會迷失自我

水瓶：遇強硬對手要巧妙應對，感情相處稍微就事論事


牡羊：工作按部就班成果穩定，感情稍微一板一眼少情趣

金牛：新計畫開跑躍躍欲試，感情愈活躍桃花愈旺

雙子：工作財務處理得心應手，感情說到做到最加分

天蠍：成果差強人意反而是好消息，有桃花但不是最愛

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：唐綺陽揭本週運勢「火星衝刺」當心3情況！木土被觸動「易發社會事件」留意大趨勢

更多民視新聞報導
徐嶔煌「穿綠色和服」京都完婚！伴侶「真身」鬆口了
中國1舉動害到輝達？謝金河：鑽石價格恐變白菜價錢
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝

其他人也在看

運勢大逆轉！3大星座準備起飛 財富擋不住

運勢大逆轉！3大星座準備起飛 財富擋不住

運勢大逆轉！3大星座準備起飛 財富擋不住

EBC東森新聞 ・ 1 天前發起對話
今進入大雪！命理師點名4生肖貴人加持　運勢超旺一飛衝天

今進入大雪！命理師點名4生肖貴人加持　運勢超旺一飛衝天

今（7）日正式進入「大雪」，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，「大雪」期間，寒氣逼人，平靜中卻見內心波瀾，但有4大生肖封藏轉運密令，前底前有望悄悄奪局，其中屬雞者靠魅力打光，所到之處皆受歡迎；屬蛇者獲天運加持，集幸運於一身；屬狗者，人緣好又貴人多，事業將有不錯的機會臨門；屬牛者活力大爆發，行動力十足。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
12星座最新一周運勢曝　金牛財運改善、天蠍將提升收入

12星座最新一周運勢曝　金牛財運改善、天蠍將提升收入

●牡羊座本周牡羊座的目標將變得更為明朗，尤其在學習、證照、旅行、課程規劃上更有效率，容易收到好消息或邀約。工作方面，比起細節，牡羊座更想追求成長與突破。感情上，牡羊座渴望真誠交流，玩曖昧的人會讓牡羊座退卻。●金牛座本周的海王星順行將讓金牛座重新看清友情、人...

CTWANT ・ 1 天前發起對話
12星座本周運勢〈12.07~12.13〉

12星座本周運勢〈12.07~12.13〉

【牡羊座】致勝技巧：抓住機會，把握好運。【金牛座】致勝技巧：學會變通，路路暢通。【雙子座】致勝技巧：保持冷靜，專注行動。【巨蟹座】致勝技巧：火力全開，提高效率。【獅子座】致勝技巧：重視人脈，化敵為友…

科技紫微網 ・ 1 天前發起對話
12生肖本周運勢　猴事業財運雙冠、蛇奪愛情榜首

12生肖本周運勢　猴事業財運雙冠、蛇奪愛情榜首

本周事業運前三名:1.猴工作：本週運勢當旺，為第一名。累積長期的優良信譽，美好名聲，業務範圍擴大，無往不利的一周。2.雞本週運勢紅翻天，喜事重重，為第二名。平時不開腔，開腔幹大事的你，終於讓老闆另眼相看。2.龍本周運勢不賴，繼續維持旺運走勢，同為第二名。新的人際...

CTWANT ・ 21 小時前發起對話
小孟老師運勢／財神眷顧天蠍座！巨蟹座易擦出愛情火花

小孟老師運勢／財神眷顧天蠍座！巨蟹座易擦出愛情火花

生活中心／綜合報導12月7日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日天蠍座、雙子座獲愛神眷顧，其中雙子座有望迎來強烈的愛情桃花，天蠍座則有機會擦出火花；財運方面，提醒處女座「先休息緩投資」，而天蠍座則獲財神眷顧，得財機會增加。

民視 ・ 7 小時前發起對話
【風象星座運勢】12/7 天秤座易事半功倍、水瓶座從做中學、雙子座財運走揚

【風象星座運勢】12/7 天秤座易事半功倍、水瓶座從做中學、雙子座財運走揚

★天秤座：溝通、交通順暢，學習愉快，易事半功倍，受人矚目，得主管青睞。 ★水瓶座：從做中學，和激發成長性的夥伴共事。有利健身、養生、寵物事宜。 ★雙子座：財運走揚，容易有賺錢、獲利、加薪機會，花錢不手軟，享受生活。

太報 ・ 1 天前發起對話
小孟老師運勢／12星座運勢曝！水瓶座「做好1事」得財

小孟老師運勢／12星座運勢曝！水瓶座「做好1事」得財

生活中心／綜合報導12月8日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日眾多星座桃花運勢旺，其中獅子座戀愛有所突破，天蠍異性緣相當好，建議有單身意願的雙魚多向外發展，有望遇見桃花；財運方面，水瓶座有得財小撇步，專家建議積極理財。

民視 ・ 34 分鐘前發起對話
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學

痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學

[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...

今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前696
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」　北台灣恐剩10℃

羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」　北台灣恐剩10℃

（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]

引新聞 ・ 20 小時前7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......

風傳媒 ・ 13 小時前197
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...

styletc ・ 3 天前101
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...

世界日報World Journal ・ 5 小時前3
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件　當面向被害人母親致歉

賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件　當面向被害人母親致歉

即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。

民視 ・ 11 小時前149
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況

家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況

家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況

EBC東森娛樂 ・ 10 小時前49
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨　這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍

本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨　這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍

今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前發起對話
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王

賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王

總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。

中天新聞網 ・ 21 小時前497
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。

造咖 ・ 2 天前77
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」　郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多

柯文哲直播開炮賴清德「通匪」　郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多

台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......

風傳媒 ・ 19 小時前165
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到　暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光

低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到　暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...

FTNN新聞網 ・ 18 小時前1