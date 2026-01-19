唐綺陽揭本週運勢！社會多震盪「這件事」盡量避免

本週正式進入農曆12月，也是24節氣中的最後一個節氣「大寒」，相信這陣子大家一定很有感觸寒風冽冽，只想縮在被窩取暖，當然，除了身體的取暖，在運勢上如果也能好運連連紅紅火火就更讚了，這裡也跟大家透露一下，本週生肖牛、兔、狗、虎可是都有貴人給你取暖，不過想要好的結局，可要小心看待，現在就為大家解析本週生肖運勢。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1