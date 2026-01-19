唐綺陽揭本週運勢！社會多震盪「這件事」盡量避免
生活中心／綜合報導
星座專家唐綺陽公布1月19日至1月25日的一週星座運勢，指出星象影響包括「星群移入水瓶、太陽火星衝刺」。本週星群移入水瓶，社會焦點轉向人群，聚焦在人多的地方，大眾想要表達心聲，要多傾聽民意。太陽火星衝刺，氣候不穩多變化，易引發大眾急躁、焦慮感，社會多震盪，避免做出重大決定。
星座專家唐綺陽表示，19日開始將迎來轉折的一週。（圖／LineToday提供）
12星座個別影響：
雙子：資訊不全工作難以推進，感情在玩樂中擦出短暫火花
獅子：面對職場衝突應展現修養，感情表達直白好壞各半
處女：表達方式會是成敗關鍵，感情宜低調避免外界干擾
射手：工作上勿著急可放緩節奏，感情先放鬆反而更穩定
巨蟹：事情順利推進但打了點折扣，感情須面對現實化解障礙
天蠍：工作重點放錯影響成果，感情要深入了解別只關注表象
水瓶：做事要善用手邊資源運用人脈，感情須溝通價值觀差異
雙魚：工作當心自顧自而不利他人協作，感情要當心會錯意
牡羊：做出決定迎來人生關鍵轉捩點，感情穩定考慮長遠規劃
金牛：簡化模式斷捨離、迎接新局勢，感情坦誠對話有助升溫
天秤：關心員工狀況、避免進度延誤，感情太計較易引發不滿
魔羯：事情出現轉折、逐漸明朗有衝勁，感情主動出擊更有利
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：本週「12星座運勢」一次看！唐綺陽曝「社會多震盪」避免做1事
更多民視新聞報導
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
蔣萬安「大象變獅子」不是2028？命理師澄清了
王世堅出戰KO蔣萬安？命理師：2026年運勢大看好
其他人也在看
2026年開年轉運！這3星座運勢回穩，事業、感情、財運同步走強
2026年一開始，有三個星座的整體運勢明顯轉好，不論是事業、感情或財務狀況，都逐漸走出過去的低潮，迎來相對順利的一年。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
本週運勢》大寒來襲！謝沅瑾：4生肖貴人齊報到運勢更上層樓 (1/19-1/25)
本週正式進入農曆12月，也是24節氣中的最後一個節氣「大寒」，相信這陣子大家一定很有感觸寒風冽冽，只想縮在被窩取暖，當然，除了身體的取暖，在運勢上如果也能好運連連紅紅火火就更讚了，這裡也跟大家透露一下，本週生肖牛、兔、狗、虎可是都有貴人給你取暖，不過想要好的結局，可要小心看待，現在就為大家解析本週生肖運勢。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1
12星座本周運勢〈01.18~01.24〉
【牡羊座】致勝技巧：勇敢面對，坦然接受。【金牛座】致勝技巧：廣納雅言，創造財源。【雙子座】致勝技巧：蓄積能量，整裝待發。【巨蟹座】致勝技巧：尋找規律，掌握方法。【獅子座】致勝技巧：集結力量，集思廣益…科技紫微網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
週二迎大寒！3生肖絕地反攻 運勢爆棚大翻盤
週二迎大寒！3生肖絕地反攻 運勢爆棚大翻盤EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／獅子座強勢登頂！這星座別大意
生活中心／綜合報導1月18日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。整體來看，獅子座表現最為亮眼，不僅財運上「標的出類拔萃」，投資眼光精準，感情方面也迎來「喜悅獲得真愛」，單身者有望遇到理想對象，有伴者感情升溫。相較之下，天蠍座與魔羯座在財務規畫上需留意風險與資金流動，避免衝動決策；水瓶座則適合見好就收，提防他人影響判斷。整體而言，把握自身優勢、穩健應對，才能讓好運延續。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
12生肖本周運勢！屬鼠者逆轉勝氣勢超旺 愛情運、健康運都上榜
【本週事業運前三名】鼠：本周運勢逆轉勝，超級大旺，為第一名。舊曆年前越發氣勢旺勢，事情多到作不完，小心忌妒者多言。豬：本周運勢極佳，心想事成，同為第一名。開春之始業務接不完，你也勤奮努力，如魚得水，繼續衝刺，積極向上。馬：本周運勢明顯上揚，信心十足，為第...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1
小孟老師運勢／財運王是它！巨蟹迎大筆進帳、金牛愛情最甜
生活中心／綜合報導1月19日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。整體來看，巨蟹座在財運方面表現最為亮眼，運勢指出「大筆財富降臨」，不僅正財表現佳，也有機會迎來額外進帳，適合把握機會妥善規畫。感情運則以金牛座最為甜蜜，「溫馨甜蜜相伴」成為關鍵字，單身者有望發展穩定互動，有伴者關係更加親密。相對而言，獅子座在財務決策上需多做研究，避免衝動行事；處女座則要留意過度要求自己，反而造成壓力；雙魚座雖財運不俗，但投資仍須控管風險。整體建議依自身節奏前進，才能讓好運持續發酵。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
結婚後感情更好！3大星座配對「如天作之合」 穩定相伴一輩子
有些星座組合在交往時就默契十足，進入婚姻後反而更加穩定，甜蜜感也不容易隨著時間淡去。以下整理三組婚後相處特別順的星座配對，關係不只維持熱度，也能在日常生活中慢慢累積安全感。姊妹淘 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
3生肖馬年走好運！小孟老師：屬雞者事業上有突破
馬年3生肖走好運！清水孟國際塔羅小孟老師點名生肖雞、豬、猴者在今年有好運勢，其中屬雞者將在事業上有所突破，甚至有望升官加薪。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 88
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 602
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 30
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 103
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 28
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 15 小時前 ・ 15
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 33
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 252
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3